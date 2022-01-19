Під судом, де чекають на Порошенка, між мітингувальниками і правоохоронцями виникають штовханини

Під судом, де чекають на Порошенка, між мітингувальниками і правоохоронцями виникають штовханини

Люди намагались розвести багаття

За дві години Печерський суд Києва має оголосити рішення щодо запобіжного заходу п’ятому президенту України, якому закидають державну зраду. Під судом вже починають збиратись люди, які прийшли виказати Порошенку підтримку, між ними і поліцією сталась перші сутички.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Люди намагались встановити щось подібне до мангалу для приготування кулішу, але правоохоронці намагались цьому завадити. Почалася штовханина, хтось навіть розпилити вогнегасник. Але зрештою все швидко вгамувалось. Та за певний час спробу встановити мангал вирішили повторити із більшою кількістю людей, але правоохоронці цього разу також втрутились і відібрали устаткування.

Під судом, де чекають на Порошенка, між мітингувальниками і правоохоронцями виникають штовханини

Люди продовжують сходитись, сцена із вуличним екраном вже встановлена. Біля Печерського суду вже чимало правоохоронців, щонайменше 8 вантажівок нацгвардійців.

Сам Порошенко має прибути за кілька хвилин до початку засідання. Тож поки на нього лише очікують.

Сьогодні мають оголосити рішення щодо запобіжного заходу для нього. Це може бути арешт, або застава у 1 млрд грн, цього вимагає прокуратура. Адвокати ж президента вимагають відпустити його під особисте зобов’язання.

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