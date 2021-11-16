Під судом у Києві стріляли у грузина, якого мали судити за груповий розбій

Під судом у Києві стріляли у грузина, якого мали судити за груповий розбій

Ймовірних нападників розшукують і начебто затримали.

Під судом у Києві невідомий із вогнепальної зброї поранив чоловіка, нині він у лікарні. Сам стрілець із місця злочину втік.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Біля Києво-Святошинського суду працюють експерти криміналісти. Обмежувальні стрічки пронизують вулицю вздовж і впоперек. Стрілянина тут сталася серед білого дня. Постріли почули охоронці суду. Вони ж і надавали першу допомогу пораненому.

«Лежав на землі. Видно було - поранений. Крові багато не було, того що в одежі був, вона як би затримувала. Коли забирала його швидка, він ще був притомним», - кажуть охоронці.

Потерпілого вже оперують, його стан - важкий. Імені чоловіка поки не розголошують, але відомо - йому 42 роки, має громадянство Грузії. У суді, за кілька хвилин до інциденту саме мали розпочати розгляд справи про "груповий розбій", в якому поранений проходи як один з 5-ти обвинувачених. За версіями очевидців, вбити чоловіка намагались саме через це.

Імовірним "бандитським " розбіркам сусіди шоковані. Довкола суду самий приватний сектор.

Стрілянина під судом у Києві | невідомий із вогнепальної зброї поранив чоловіка

Тим часом з асфальту правоохоронці збирають гільзи, їх - не менше 10. Зброю ще встановлюють, та на найімовірніше стріляли з пістолетів з глушниками. «Нападників було декілька. До суду вони під'їхали на автівці. В перехожого випустили кілька куль і одразу ж втікали», - розповідають у поліції.

За орієнтування очевидців стрільців вже розшукують правоохоронці. Нині вже є інформація: нібито нападників затримали на виїзді з Києва. Утім у поліції інформацію поки не підтверджують.

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