Під ударом маршрутки, АЗС та автомобілі: Жданов попередив про підступну зміну тактики Росії

Олег Жданов / © ТСН

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Російські війська змінюють тактику застосування ударних безпілотників, що дозволяє їм ефективніше атакувати не стаціонарні, а рухомі цілі. За словами військового експерта Олега Жданова, завдяки новим технологіям окупанти можуть у режимі реального часу переслідувати автомобілі, вантажівки, маршрутки та інший транспорт.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Росія перейшла до нової тактики використання дронів

Як пояснює Олег Жданов, останнім часом російські ударні безпілотники почали працювати за іншим принципом. Якщо раніше вони діяли переважно окремими групами, то тепер окупанти формують із них своєрідну мережу.

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«Тепер вони вибудовуються в своєрідний ланцюжок із проміжками приблизно 50–70 кілометрів, щоб mesh-модеми створювали єдину мережу. Завдяки цьому оператор може керувати дроном в режимі реального часу», — пояснив Олег Жданов.

За його словами, саме можливість отримувати зображення в режимі онлайн кардинально змінює характер атак.

«Якби дрон летів лише за заздалегідь введеними координатами, шанс влучити у вантажівку чи потяг був би мінімальним. А коли оператор бачить картинку онлайн, він може прицільно атакувати автомобіль, як це сталося з машиною „АТБ“», — зазначив експерт.

Які об’єкти можуть стати наступними цілями

Експерт наголошує, що за таких умов під загрозою опиняється практично будь-який транспорт, який перебуває в зоні досяжності безпілотників. Йдеться не лише про вантажні автомобілі, а й про маршрутки, приватні автівки, автобуси, потяги та об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема автозаправні станції.

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Окрему небезпеку, за словами Жданова, становить можливість застосування такої тактики на півночі України.

«Якщо ретранслятори працюють із території Білорусі на глибину до 200 кілометрів, то потенційна загроза виникає для Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та їхньої транспортної інфраструктури», — сказав Олег Жданов.

До чого призводить удар FPV-дрона

Навіть попри невеликий заряд, FPV-дрони здатні повністю вивести транспорт із ладу, наголошує експерт.

«Якщо FPV-дрон влучає в автомобіль, то машина вже нікуди не поїде. Крім того, майже гарантовано виникає пожежа через паливний бак або інші легкозаймисті рідини», — пояснив Олег Жданов.

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Водночас він звернув увагу, що значно більшу небезпеку становлять ударні безпілотники типу «Шахед», які несуть потужнішу бойову частину.

«У „Шахеді“ близько 75 кілограмів вибухівки. Там можуть використовуватися термобаричні, осколково-фугасні заряди, запалювальні суміші або навіть білий фосфор, щоб обов’язково виникла пожежа та були уражені люди. Осколкова дія також призводить до мінно-вибухових поранень, які є одними з найважчих для лікування», — каже експерт.

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