Під Верховним судом в Москві почалися масові затримання незгодних із закриттям правозахисної організації "Меморіал"

Під Верховним судом в Москві почалися масові затримання незгодних із закриттям правозахисної організації "Меморіал"

Правозахисники вважають, що для ліквідації організації не було законних підстав.

Протести під Російським верховним судом, що завершилися затриманнями.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Поліція у Москві масово «пакує» людей до автозаків, які прийшли висловити обурення через ліквідацію міжнародного товариства "Меморіал".

Кількадесят людей прийшли під будівлю Верховного суду й скандували ганьба, на місце одразу підтягнулася поліція й почалися затримання.

"Меморіал" - одна з найстаріших правозахисних організації Росії, яку заснував лауреат Нобелівської премії Миру Андрій Сахаров. Майже 3 десятиліття вони вона досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих. Верховний суд Росії звинуватив товариство у тому, що вони нібито порушують закон про іноземних агентів та створюють брехливий образ Радянською союзу як терористичної держави.

Правозахисники вважають, що для ліквідації організації не було законних підстав.

Під Російським Верховним судом протестували проти ліквідації міжнародного товариства "Меморіал" | Новини світу

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