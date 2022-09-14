"Під водочку легко міркувати про велич Путіна, інша справа - вбивати українців на фронті": експерт про ухилянтів у РФ

У Росії нині триває прихована мобілізація. Але охочих іти воювати настільки мало, що російська армія навіть не може компенсувати 10% втрат своєї армії в Україні.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Почалась уже інша історія - безпосередньо в самій Росії. Ми бачимо на сьогодні, як під час так званої добровольної мобілізації, яка "велика" кількість росіян, готових денацифікувати та демілітаризувати Україну. Настільки "велика", що вони навіть не можуть компенсувати 10% втрат своєї армії в Україні. Їм не вистачає ресурсу, охочих добровольців. Так, звісно, - на кухні під водочку та сельодочку дуже легко міркувати, що Путін - найвеличніший лідер всесвіту. А коли вже перед тобою є безпосередньо вибір: або ти сидиш на кухні, або береш автомат та йдеш вбивати українців, де скоріш за все вб'ють тебе або ти повернешся калікою, тоді ти все ж таки обираєш водочку та сельодочку", - зазначив він.

Утім, коли, за словами Коваленка, тебе вже змушуватимуть узяти автомат, то тут вже виникає досить цікава історія: чоловік, який не має бажання йти воювати незрозуміло за кого, може стати реальною загрозою вже для того підрозділу, в якому він буде служити.

"Тому, в кожному регіоні може статися "вибух" та бунт", - підсумовує військовий експерт.

Раніше Олександр Коваленко заявив, що після того, як Росія завдала ударів по об'єктах української енергосистеми, Києву саме час розпочати розробку плану із завдання превентивних ударів по РФ.

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