Під ворожими обстрілами та ракетними удари опинилися п'ять регіонів України: наслідки нічних атак російської армії

Напередодні та у ніч проти 13 серпня російські війська знову відкрили вогонь по Запоріжжю, Харківщині, Сумщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Про наслідки ворожих обстрілів – у сюжеті ТСН.

Ракетна атака на Запоріжжя

Внаслідок російського обстрілу по Запоріжжю є загиблі та поранені. Напередодні ворог обстріляв Шевченківський район міста. Близько сьомої вечора містяни почули кілька потужних вибухів. Як стало відомо згодом, по місту рашисти випустили 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури, зайнялася пожежа. 71-річна жінка загинула. Ще двоє людей дістали поранення.

Харківщина

Через атаку росіян на Харківщині 5-ро поранених, серед них - 13-річний хлопчик. Вночі росіяни обстріляли два райони області. Двома ракетами поцілили і по Харкову. У Немишлянському районі вона влучила поблизу готелю. Пошкоджено громадський транспорт та багатоповерхівку. Дві жінки дістали поранення. Ще одна ракета С-300 випущена росіянами з Бєлгорода- вдарила біля коледжу.

Нікополь на Дніпропетровщині

Понівечені понад два десятки будинків, дитячий садок, газогін та електромережа. Цієї ночі Нікополь на Дніпропетровщині знову був під ворожим вогнем. По мирних кварталах росіяни випустили 30 реактивних снарядів. Жителі не постраждали: після останніх сильних атак містяни лягають спати у підвалах, а у багатоповерхівках- за кількома опорними стінами - це їх і врятувало. Криворізький район рашисти вночі обстріляли з Ураганів.

Сумщина та Миколаївщина

Зруйновані оселі та знищений урожай – наслідки чергових обстрілів Сумщини. За добу окупанти випустили дві сотні боєприпасів по прикордонних громадах області. Лише по Миколаївській – було понад 60 прильотів. Ще по двох громадах завдали авіаційних ударів. Пошкоджені будинки, господарські споруди, згоріло поле пшениці.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня противник завдав удар по місту Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру.

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