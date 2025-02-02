Під загрозою – кілька міст: Жданов назвав населені пункти, на які посуне армія РФ найближчим часом

Експерт Олег Жданов заявив, що окупанти поклали око на три напрямки Донецької області. Водночас він зробив гучну заяву і щодо проблем із мобілізацією в Україні.

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Поточна ситуація на фронті

Напередодні Нового року багато експертів прогнозували, що 2025-ий стане переламним у війні Росії проти України. Ба більше, вони заявляли, що цей рік стане переможним для нашої країни. Однак, зараз кінця-краю цій війні не видно, а ситуація на полі бою залишається дуже складною. Поточну ситуацію на фронті в коментарі для ТСН.ua оцінив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми в тупіку, в адміністративному тупіку. Армія – це дзеркало держави. Те, що коїться в державі, те відбувається і в армії. І, відповідно, на фронті. Реформування звучить банально, але насправді у нас в ЗСУ реформа досі не проведена, в країні не покараний жоден корупціонер, який розкрадав гроші на будівництві фортифікаційних споруд."

Та до цього додає: “Звільнивши всіх військкомів у 2023 році, ми фактично обезголовили мобілізаційну систему”.

“Я не виправдовую корупціонерів. Якщо хтось причетний до корупції, то для боротьби з ними є НАБУ, ДБР, які можуть працювати відносно кожного військкома. А не так, що всіх звільнили і система рухнула. А тепер у нас основний метод — "бусифікація". Немає руху вперед".

Фото: Associated Press

Загрози на фронті

Олег Жданов заявив, що ворог почав активізовуватись на Краматорському і Торецькому напрямках. На думку експерта, Росія буде перекидати зусилля на Лиманський.

"Вони не можуть взяти Покровськ "в лоб". Обійти по флангах теж не можуть, темпи просування теж не ті. Вони ще будуть рік оточувати Покровськ як мінімум з такими темпами. Думаю, що зараз перекинуться на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. А ключ від цієї агломерації — прорив на Лиманському напрямку. Він важливий, тому що за Лиманом – трасса Харків-Донецьк. Це логістистична магістраль, стратегічна. А Торецький і Краматорський напрямки — це південний ключ від Краматорська. Там Костянтинівка, Дружківка і далі Краматорськ".

На думку Жданова, якщо командувачу Сухопутними військами Михайлу Драпатому дадуть необхідний ресурс і повноваження, то він зможе стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.

"Може ще трошки відійдемо. Все буде залежати від того, як Запорізька та Дніпропетровська ОВА побудували фортифікації, оборонні лінії."

Про загальну ситуацію на всій лінії боєзіткнення Жданов каже, цитую: "Катастрофи на фронті немає. Там дуже важко, ситуація близька до катастрофічної".

Херсонський, Запорізький та північний напрямки

Щодо Херсонського, Запорізького та північного напрямку, військовий експерт зауважив - поки ми воюємо в Курській області, загрози атак з півночі немає. Однак, може бути розвідка боєм, щоб змусити нас маневрувати силами та засобами.

"Поки ми тримаємо Курський плацдарм, думаю, півночі нічого не загрожує. Півдню тим більше. Наша розвідка каже, що з Запорізького напрямку ворог знімає цілі полки, перекидуючи їх на Курський напрямок. НАТО оцінює мобілізаційний ресурс ворога у 17 мільйонів, Шойгу колись казав про 25. За рахунок наявності піхоти ворог закидує нас тілами".

План Трампа по закінченню війни: гарантії безпеки і вступ України до НАТО. / Фото: ТСН.ua

Що зміниться після інавгурації Трампа?

Примітно, що нещодавно Олег Жданов зробив ще одну гучну заяву. За його словами, активні бойові дії можуть тривати протягом усього 2025 року. Втім, у 2026 році Україна, ймовірно, матиме можливість закінчити війну з Росією. Скільки потрібно часу на закінчення війни – сказати дуже важко, тому що невідомо, наскільки будемо опиратися ми або президент країни-агресорки Путін.

Жданов наводить як приклад політику Трампа щодо Ізраїлю.

Він вважає, що після інавгурації Трампа Україні буде “дуже важко” — тим більше, що новий президент США хоче припинити виплати. За словами Жданова, Трамп хоче, щоб Європа брала на себе всі витрати, а Сполучені Штати не витрачали жодного цента, як на підтримку нашої країни, так і взагалі на війну і на відновлення.

Він вважає, що після інавгурації Трампа Україні буде “дуже важко” — тим більше, що новий президент США хоче припинити виплати. За словами Жданова, Трамп хоче, щоб Європа брала на себе всі витрати, а Сполучені Штати не витрачали жодного цента, як на підтримку нашої країни, так і взагалі на війну і на відновлення.

Коли закінчиться війна в Україні?

За словами Олега Жданова, можливі терміни закінчення війни в Україні залежатимуть від ситуації на лінії фронту та в економіці.

Для Росії болючий і дієвий важіль тиску — це економіка, пояснює Олег Жданов.

Водночас Україна, каже Жданов, має проблеми на фронті, з мобілізацією, укомплектованістю особовим складом і вищими органами системи військового управління.

Як можна закінчити війну в Україні?

За словами Олега Жданова, судячи навіть з тих оцінок, які сьогодні дають американські видання, політологи й аналітики, Трамп обере “корейський варіант” стосовно сценарію завершення війни в Україні.

На його думку, у Трампа буде основна ідея закінчення війни — це просто припинити стріляти.

Він зазначив, що оточення Трампа говорить про те, що Україні треба звикнути до думки про позбавлення її територій.

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Нагадаємо, після того, як ГУР Міноборони України спростувало інформацію деяких ЗМІ з посиланням на керівника розвідки Кирила Буданова про те, що нібито з настанням літа можуть бути запущені небезпечні процеси для існування України, поточну ситуацію на фронті в коментарі для ТСН.ua оцінив військовий експерт Олег Жданов.

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