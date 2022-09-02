Під загрозою ракетних обстрілів, але з посиленими заходами безпеки: як одесити відсвяткували День міста

2 вересня Одеса святкує 228-й день народження. І вперше за багато років робить це без звичних заходів через війну. Місцева влада посилила заходи безпеки у цей день через загрозу ракетних ударів.

Безпеці сьогодні приділено багато уваги через загрозу ракетних ударів. Людей попереджали: як тільки буде повітряна тривога, усі мають піти до укриттів.

Як одесити святкують День міста в умовах війни – у сюжеті ТСН.

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"Ми не говоримо що це свято, це день народження Одеси, але йде війна і гинуть люди і цей день народження проходить під гаслом "Разом до Перемоги". Одеса єднається, Одеса сьогодні демонструє, що ми разом, ми працюємо на перемогу і для Перемоги", - сказав міський голова Геннадій Труханов.

Цьогоріч очевидно, що програма геть інша, аніж до початоку повномасштабного вторгнення, але оптимізму одесити намагаються не втрачати. Сьогодні всі заходи не передбачали масового скупчення. Однак все ж було одне місце, де зібралалося чимало людей - презентація поштових марок, які випустили до Дня народження міста, на них легендарні одеські котики. Вартість кожної - 300 грн. Ексклюзивну серію зажадали придбати чимало людей. Але це було єдине скупчення, яке можна було побачити сьгодні в місті.

Почався день з підняття прапору Одеси і вручення звання "Почесного громадянина міста" журналісту Євгену Голубовському та військовому Костянтину Оборіну. Волонтери та громадські діячі отримали нагороди за оборону Одеси. А потім біля мерії презентували ще одну марку - із Дюком, захищеним мішками з піском. Замість російських та білоруських міст одеситам презентували нових побратимів - Маямі та Венецію. А на меморіалі 411 батареї виставили знищену ворожу техніку, яку розмалювали художники. Серед митців були і діти віком від 7 років.

Запланований цього дня і концерт для підтримки військових і одеситів, які боронять місто. А от традиційний салют в середмісті буде трохи у зміненому форматі, який організатори ще тримають в секреті.

Нагадаємо, що україна запровадила санкції проти брехливого "гіда", який проводив "екскурсію" для МАГАТЕ по Запорізькій АЕС.

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