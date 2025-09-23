Під загрозою Київ, Дніпро та Львів: які "нові" дрони використовує Росія і що може з них летіти

Росія використовує нові дрони / © tsn.ua

У Ніжині Чернігівської області, який розташований за понад 200 кілометрів від зони бойових дій, російські війська застосували новий вид атаки. З безпілотників окупанти скинули невідомі вибухові речовини прямо на центральну вулицю міста — на дорогу, якою рухалися автомобілі.

За інформацією західних ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal, Росія планує бити по транспортних шляхах і цивільних авто навіть далеко від фронту. Це означає, що під загрозою можуть опинитися мирні жителі у відносно безпечних регіонах України.

Аналітики зазначають, що російська армія змінює підхід до використання безпілотників. Нові дрони працюють на оптоволоконному управлінні, тому їх неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Що відомо про цей тип атак, які саме дрони використовує Росія та яких територій вони можуть досягти — у коментарі сайту ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Що відомо про атаку по Ніжину

19 вересня російські війська застосували проти Ніжина нову тактику ударів. На одну з центральних вулиць міста окупанти скинули з безпілотників невідомі вибухові речовини.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

«Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена», — зазначив мер.

Момент удару записала на відеореєстратор автівка, яка рухалася вулицею. На записі видно, як невідомий предмет падає посеред дороги та вибухає. Це сталося близько 8:30 ранку.

Момент вибуху в Ніжині 19 вересня 2025 року / Скриншот з відео Олександра Кодоли

Новий тип атаки росіян дронами

У РФ, ймовірно, розробили нову систему, яка здатна суттєво збільшити дальність польоту оптоволоконних FPV-дронів. За оцінками аналітиків, окупанти могли використати важкий дрон-ретранслятор з великою котушкою кабелю, до якого підключаються ударні безпілотники з меншими котушками.

Як повідомляє Defense Express, російські ЗМІ пишуть про створення системи, що дозволяє у кілька разів розширити зону дії FPV-дронів. Зокрема, йдеться про спеціальний ретранслятор, який подовжує лінію зв’язку між оператором і бойовим дроном приблизно у чотири рази.

Водночас наразі не зрозуміло, який саме дрон використала армія РФ у Ніжині, підкреслив у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов. На його думку, малоймовірно, що це був оптоволоконний FPV-дрон.

За його словами, в Росії зараз дійсно працюють над збільшенням дальності польоту, однак поки що максимальна дальність експериментальних котушок — це 40 кілометрів.

«А так — 15, дуже рідко, коли 20 кілометрів є катушки для оптоволокна. Не витримує оптоволокно такої відстані. Тому, поки що це мрії Російської Федерації. До речі, і наші, ми теж працюємо саме над цим питанням, але наші дрони вже на 20 кілометрів літають. У нас вже є системи, які забезпечують таку дальність польоту для наших FPV-дронів», — каже Олег Жданов.

Ніжин на мапі / © Deepstatemap

Те, що застосували в Ніжині, скоріш за все, касетний варіант дрону:

«Це може бути та ж сама „Гербера“ в касетному варіанті, яка просто викинула невеликий вибуховий пристрій. Щось на кшталт пелюстків, які застосовуються в протипіхотних мінах. У них дуже малий радіус ураження і майже немає уламків від них. Тому що вони знаходяться в пластиковому контейнері. Але там, наскільки я пам’ятаю, від 5 до 25 кілограм повинно бути навантаження, щоб спрацював заряд. Або падіння з високої висоти, Через відповідний тиск він спрацьовує».

Яку зброю застосувала Росія в Ніжині

Судячи з відео з місця події, яке опубліковали в Мережі, там не було уламків і вибухи були дуже маленькі, пояснює своє припущення експерт.

«Жоден мешканець і жодне авто, на щастя, не постраждали. Але сам факт ураження чи нападу для місцевого населення це серйозний морально-психологічний вплив. А якщо когось там, можливо, зачепить, якщо в нього попаде чи прямо під ноги попаде, то відповідно можна отримати травму аж до летального результату. На мій погляд, це, скоріш за все, звичайні дрони, які вони використовують на великій відстані різних типів — але це не оптоволокно», — каже Олег Жданов і закликає дочекатися результатів експертизи, адже його коментар є лише припущенням на основі відео.

Він пояснює: якщо це оптоволокно, то цей дрон не повернеться — це «квиток в один кінець».

«Тому що катушка розмоталася, а назад він не потягне за собою все це оптоволокно. Він повинен впасти там, де в нього закінчилась катушка. От якщо знайдуть такий дрон, то тоді це оптоволоконний дрон, який має механізм скиду. Щось на кшталт касетного боєприпасу. Мені здається, що це був дрон типу „Шахеда“, який замість бойової частини мав касетний варіант», — каже Олег Жданов.

Водночас, якщо це «Шахед», він може дістати до будь-якого міста України.

«Шахеди» долітають навіть до Польщі. До західних областей, до Львова, до Франківська — на основному запасі палива, а з додатковими баками, бачите, до Гданська долітають. Так що це не проблема», — пояснює експерт.

Крім того, у росіян є низька дронів на глибину 100-150 кілометрів.

«До речі, я думаю, що це, скоріше за все, „Шахед“, тому що була інформація, що у них є можливість керувати „Шахедом“ на відстань до 150 кілометрів. А це означає, що, по-перше, оператор міг скоригувати місце скиду. І по-друге, можливо повернути цей „Шахед“ назад після використання, якщо це передбачено було конструктивно. Так що, знову таки, це припущення на підставі того, що ми з вами побачили і що почули від голови міської адміністрації», — каже Олег Жданов.

Навіщо Росія вдалася до такої атаки

За словами військового експерта, єдина мета такої атаки — це теор цивільного населення.

«Це звичайний терор населення з метою примушення до політичних кроків на користь РФ. На жаль, Росія використовує всі способи і всі засоби для того, щоб досягти своєї мети. Путін розуміє, що лінія фронту, як би він не старався, не рушиться наш фронт. Ми тримаємось. Так, ми відходимо поступово, але це не ті темпи. Він несе набагато більше втрат і час грає на нашу користь. Тому Путін намагається таким чином сформувати суспільну думку, що треба ліпший поганий мир, чим гарна війна. І, на жаль, я не виключаю, що якщо вони дійсно додумались до такого жаху, щоб тероризувати мирне населення», — каже Олег Жданов.

Він пояснює: на сьогоднішній день ті влучання в житлові масиви ракет та «Шахедів», на щастя, вже не призводять до такої кількості жертв:

«Так, люди втрачають майно, втрачають домівки, але ми вже привчилися ховатися в укриттях. Немає так, як було раніше, десятками, сотнями було поранених, десятки вбитих. Сьогодні кількість жертв набагато менша. Раз кількість жертв менше, значить людина може пережити будь-яку трагедію. Тому що треба? Треба масуватися в жертвах. Чим більше жертв, тим страшніші для суспільства ті чи інші заходи, які Росія застосовує проти нас. Тому вони шукають різні методи для того, щоб залякати суспільство».

Чого чекати від РФ далі: які міста під загрозою

Олег Жданов каже, що під час атаки на Ніжин навряд чи застосовували оптоволоконний дрон: це був «Шахед» або його аналоги.

«Там є у них трішки менші дрони, ближнього радіусу дії. Але тут особливість в тому, що у дрона повинен бути механізм скиду. Це повинен бути щось на кшталт або касетного боєприпасу, який спрацює, або касетного заряду на самому дроні. Тут це дуже важлива особливість, тому що конструктивно не кожен дрон можна переобладнати під такий вид боєприпасу», — пояснює експерт.

Раніше ми вже бачили, що «Шахеди» носять міни, нагадує Олег Жданов:

«Чому я і припустив, тому що ми знаємо, що „Шахеди“ можуть нести міни. Там протитанкові були міни, вони можуть мінувати місцевість. А чому б не зарядити тими самими протипіхотними мінами? За рахунок висоти і швидкості польоту буде великий розброс і отакі маленькі вибухи — з одного боку начебто петарда, а з іншого ми ж розуміємо, що це війна. Фронт не так уже далеко і це може бути більш потужна вибухівка. Скоріш за все, це може бути касетний «Шахед». Почекаємо, що скаже наша експертиза».

На думку військового експерта, не можна виключати, російська армія може почати вдаватися до таких атак і по обласних центрах, зокрема дістати до Києва, Дніпра, Львова чи інших міст.

«Все може бути. А особливо з тим, що „Гербера“ над Києвом може літати годинами… Чи інші дрони, які там з Троєщини пролітають і потім йдуть далі на південний захід з Києва. А чому б ні? Поодинокий дрон, начебто розвідник, а над центром міста викине отаку вибухівку. Це буде паніка серед населення», — каже Олег Жданов.