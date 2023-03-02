Під завалами будинку в Запоріжжі шукають живих: удар був такої сили, що порозбивало оселі і в сусідніх будинках

Семеро людей після влучання - в лікарнях у тяжкому стані, ще четверо - в середньому, зокрема й вагітна жінка.

В Запоріжжі росіяни вдарили С-З00 по житловому будинку, коли майже всі мешканці спали у власних оселях, йдеться в ТСН.

Від потужного удару розлетівся цілий під’їзд серед ночі, оселі від п’ятого до другого поверху знищено. Вцілілих людей рятувальники виносять на руках. Серед мирних мешканців чимало поранених, серед них і вагітна жінка - її з понівеченої оселі спустили автодрабиною.

Пані Людмила своєї квартири не може навіть роздивитися, сама дивом вціліла. Від світанку розшукує кішку, яку не змогла знайти в темряві. “Тільки глянула, що в кімнаті стеля зверху, і інша стіна завалилася на мене, в мою кімнату. Я не знаю, що мене підняло, я вискочила в коридор. Одні двері відчинили, а другі вибивали - вони заклинили. І я чула, кішка кричить. Мені здавалося, що вона поряд, але я темряві не бачу, я кричала: Єва, Єва”, - розповідає про пережите жінка.

Понад дві сотні рятувальників безперестанку розбирають завали.

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Семеро людей після влучання - в лікарнях у тяжкому стані, ще четверо - в середньому, зокрема й вагітна жінка. “На місці події рятувальники врятували 11 людей, з них одна вагітна жінка. 11 людей травмованих, ще двадцять евакуювали з сусідніх під’їздів”, - повідомляє речниця ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

Удар був такої сили, що порозбивало оселі й у сусідніх будинках. Пан Едуард отримав струс мозку та гематоми. “Жахливо та миттєво. Мене здуло ударною хвилею і придавило ще й іншим вибухом. Стіна ледве тримається, двері, вікна, лоджія - все полетіло. Коли виходиш весь у цементі, у пилу, у бруді і чуєш «допоможіть, врятуйте», я нікому такого не забажаю”, - переказує чоловік.

В сусідній оселі винесло стіну разом із батареями. Літніх пожильців лише за день до удару забрали родичі. “Вчора їх забрали, а вранці сталося. Тут було вікно, була стіна. Вибило, все знесло, диван знесло. Добре, що нікого не було”, - показують сусіди.

Потерпілим допомагають сотні містян, пропонують дах над головою, їжу та речі. Під завалами ще можуть бути люди, рятувальники сподіваються, що вони живі.

За даними прокуратури, жертвами удару вже стали 4 людей.

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