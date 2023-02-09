Під завалами чути крики людей: все, що відомо про вибух у Києві на заводі (фото, відео)

Під завалами досі перебувають шестеро людей, з чотирма є зв'язок.

По обіді четверга, 9 лютого, в Києві на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту одна людина загинула, є потерпілі. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балончик.

Кадри з місця трагедії і все, що відомо про вибух - у матеріалі ТСН.ua.

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Вибух на заводі в Дарницькому районі

О 15:45 у Дарницькому районі пролунав вибух. Мер столиці повідомив, що звуки вибухів прогриміли на території колишнього заводу. Будівля не витримала і зазнала руйнування.

"Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - написав Віталій Кличко.

Пізніше у КМВА поінформували, що з-під завалів вдалося дістати трьох людей.

"О 15:45 на території одного з колишніх заводів Дарницького району пролунав вибух. Попередньо - вибухнув газовий балон. Одна людина загинула. Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога", - зазначили у КМДА.

Під завалами чути крики людей

О 16:53 місцева влада уточнила, що під завалами зруйнованого 1-поверхового будинку перебувають шестеро людей. Чути їхні крики, з чотирма є зв'язок. Станом на зараз пошуково-рятувальна операція триває.

"Шість людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок. Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м. кв. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - зазначили у КМДА.

У Мережі поширюють чутки про "приліт"

Одразу після вибуху користувачі соцальних мереж почали повідомляти про ймовірний "приліт". Додамо, що в той час не було повітряної тривоги. Рятувальники, поліція та місцева влада спростували чутки про можливий ракетний удар.

"Стався вибух з подальшим горінням. Внаслідок НП одна людина загинула, ще четверо під завалами. Попереднього - це складське приміщення. На місці працюють рятувальники', - розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва.

Нагадаємо, в Києві 9 лютого на території колишнього заводу пролунав вибух. За попередніми даними, вибух стався через газовий балон. Поліція спростовує, що займання сталося через російські ракетні удари.

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