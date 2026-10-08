Місце ракетного удару по Прилуках / © ТСН

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До 22 зросла кількість убитих росіянами у Прилуках на Чернігівщині. Серед них — п’ятеро дітей. Відсьогодні в місті оголошено триденну жалобу.

Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи — попередньо, шістьма крилатими ракетами Х-101. Одна з них зруйнувала одразу два під’їзди п’ятиповерхового будинку.

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Пів сотні мешканців зазнали поранень, серед них — семеро дітей. Стан трьох шпиталізованих — тяжкий.

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На місці розгорнуто оперативні штаби: родинам потерпілих надають психологічну допомогу та встановлюють, скільки ще жителів не виходять на зв’язок. Надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема й дитину.

Росіяни завдали ракетного удару по Прилуках 7 жовтня, на день народження диктатора Путіна, якому виповнилось 74 роки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Обвалений під’їзд та порятунок людей з-під завалів

Прилуки близько 6 ранку 7 жовтня. Один із ракетних ударів прийшовся саме на п’ятиповерховий будинок. Він частково зруйнований — обвалився цілий під’їзд.

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Рятувальники одразу ж прибули на місце події та евакуйовували мешканців. З-під завалів діставали дорослих і дітей.

«Найменша дитина, яку вдалося врятувати — це дівчинка, 5 років», — повідомила речниця ДСНС.

Окрім людей, надзвичайники рятували й домашніх тварин, дістаючи їх з розтрощених помешкань, які палали.

Вибух був такої сили, що з цього та сусідніх будинків повиносило одяг та шматки побутової техніки і почіпляло їх на дерева, розташовані через дорогу від місця «прильоту».

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Трагедії родин та свідчення очевидців

Люди гинули та зазнавали поранень цілими родинами. За даними правоохоронців, травмовано, зокрема, поліцейську. Її чоловік, який нещодавно повернувся з фронту, та її мати загинули, а племінниця дістала поранення.

Житель будинку пан Ігор каже, що його сім’я дивом залишилася живою. Сам він дістав поранення голови та рук, а дружині вже прооперували ногу.

Де це можливо, люди намагаються рятувати своє майно, виносячи вцілілі речі зі зруйнованих квартир та сусідніх осель.

Місцеві мешканці миттєво згуртувалися й почали допомагати одне одному та рятувальникам: розбирали завали, кидали торби, приносили їжу та гарячі напої.

Масштаб руйнувань та допомога потерпілим

Унаслідок обстрілів пошкоджено також газові мережі. Без блакитного палива тимчасово залишилося понад 18 тисяч містян.

Загалом у Прилуках влучання зафіксовані одразу на кількох локаціях. Під ворожим ударом опинився навіть Центр дитячої творчості.

У місті вже встановили спеціальні намети, куди люди можуть звернутися по необхідну допомогу — зокрема дізнатися, як отримати відшкодування за зруйноване майно та відновити втрачені документи. Також тут можна зігрітися, випити кави та перекусити.

За загиблими внаслідок російського ракетного удару в Прилуцькій міській територіальній громаді оголосили дні жалоби.

Що відбувається на місці ракетного удару сьогодні

Кореспондент ТСН Олександр Романюк розповів, що рятувальна операція станом на ранок 8 жовтня закінчилась, проте роботи тривають.

«22 загиблі людини. Декого рятувальники дістали сьогодні вночі. Станом на зараз тут роботи тривають», — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО! Дрон пробив БАГАТОПОВЕРХІВКУ у Києві, у Прилуках вже 22 ЗАГИБЛИХ! Що коїться на місцях?

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