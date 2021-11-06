Під завивання сирен та крики обурених пасажирів: як та чому у центрі Луцька затримали водія маршрутки

Під завивання сирен та крики обурених пасажирів: як та чому у центрі Луцька затримали водія маршрутки

Очевидці кажуть, маршрутку копи заблокували на зупинці. Прибуло аж три екіпажі поліції. Чому саме – не знають.

На одній із центральних вулиць Луцька затримали водія маршрутки - порушника маскового режиму. Надати документи для протоколу він відмовився. Тож патрульні силою витягали його із-за керма під крики обурених пасажирів.

Про це 6 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Відео відзняли налякані пасажири. На ньому можна побачити, як водія, який відмовився вийти з автобуса, копи виштовхують та витягають силоміць. Дорогою до патрульної машини шоферу, що пручається, заламують руки. Водієві стало зле. На місце одразу викликали медиків. Ті підозрюють перелом руки та надають медичну допомогу.

Усе це знімали пасажири автобуса та випадкові перехожі. Кажуть, маршрутку копи заблокували на зупинці. Прибуло аж три екіпажі поліції. Чому саме – не знають.

"Одні говорять, що не правильно припаркувався водій. Другі говорять, що він був без маски, але так людину душити...", - розповідає очевидиця Ольга Євтушок.

За словами іншої очевидиці Марії Мацишин, копи почали бити його по голові, кричати, душили за горло. Натомість люди стали на захист кермувальника.

Водія швидкою доправили у лікарню. Після обстеження чоловіка відпустили, перелом не підтвердився. У чоловіка діагностовано закриту травму грудної клітки, верхньої кінцівки.

Сам водій Олександр Ружевський розповів, що планував показати документи копам. Але пропонував це їм зробити на кінцевій зупинці, після того як висадить пасажирів.

"Я масочного режиму дотримуюсь. Це вже потім я маску опускав. Кажу, якщо по закону, будь ласка, поїхали на кінцеву, ви мені випишете законний штраф. Я його, якщо вийде, оскаржу, не вийде – заплачу. Він (поліцейський - Ред.) сказав "ні" ,- розповів чоловік.

Новини України: у Луцьку затримали водія маршрутки - порушника маскового режиму

Затримали законно - кажуть у поліції. Побачили водія без маски в розпал карантину, хотіли перевірити його документи . Однак той нібито почав сперечатися та лихословити.

"Шофер вступив у конфлікт з поліцейськими, також не називав своїх даних. Його затримали для з’ясування особи, ніяких спецзасобів до чоловіка не було застосовано", - зазначають правоохоронці.

За кілька днів копи обіцяють оприлюднити відео з нагрудних камер. А поки вивчають його, щоб переконатися, що перевищення службових повноважень таки не було. На водія склали кілька проколів - за порушення карантину, дрібне хуліганство та непокору поліції. За це світить штраф чи до 15 діб адмінарешту.

Нагадаємо:

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