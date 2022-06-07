Атаковані голуби миру, падіння прапорів та грім на голі дерева: які знаки сповіщали про війну Росії проти України

Українці здавна вірили в прикмети й трактували їх, що станеться щось добре чи погане. І от коли Росія пішла повномасштабною війною проти України, користувачі соцмереж почали активно згадувати, які ж події та знаки були передвісниками кривавих подій. Вірити чи ні в ці символи, або ж це просто співпадіння - вирішувати кожному.

ТСН.ua зібрав підбірку знакових подій, які могли попереджати про небезпеку.

Віктор Янукович прославився ще задовго до того, як став президентом. У далекому 2004-му на параді в честь 60-річчя звільнення України від нацистів, напередодні першого туру виборів президента України, стався кумедний інцидент. Саме тоді до України приїхав Путін, щоб підтримати свого протеже на виборах. Разом з диктатором прибули Дмитро Медвєдєв і тодішній директор ФСБ Микола Патрушев, якого зараз називають ймовірним наступником Путіна.

На параді Янукович вирішив поласувати цукерочкою. Щоб не видатися жадібним, він запропонував цукерки Медведєву і Путіну пригоститися. Причому першим такій честі був удостоєний Медведєв, який швидко поклав цукерку до рота і продовжив спостерігати за парадом.

А ось Путін відмовився від пригощання. Тодішньому президентові Леоніду Кучмі і Миколі Патрушеву, які також стояли поруч, цукерок не дісталося.

Президентом у 2004 році Янукович так і не став. Але, як відомо, не через цукерки, а через обурених українців, які у відповідь на масові фальсифікації, влаштували Помаранчеву революцію.

Інавгурація Януковича у 2010-му також розпочалася з курйозів. Тоді навіть ніхто не уявляв, як криваво для України закінчиться його президентство.

Напередодні його інавгурації, 23 лютого, у Києві сам по собі розвалився пам’ятник засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь.

Коли Віктор Янукович входив до Верховної Ради для інавгурації, то перед ним зачинилися вхідні двері. Горе-президента врятували двоє вояків з почесної варти. Порушуючи протокол, вони кинулися вперед та відштовхнули двері до стін.

Пізніше, 17 травня 2010 року Януковичу на голову впав вінок, що теж розцінили, як погану прикмету. Тоді до України вперше в статусі очільника Кремля приїздив Дмитро Медвєдев.

Зустріч розпочалася з протокольного покладання квітів біля вічного вогню на пагорбі слави в Києві. Під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром. Коли Янукович підійшов до вінка – той раптом впав на горе-президента. Можновладець кілька секунд самостійно "боровся" з вінком, аж поки не прибігла охорона. Вінок Медвєдєва залишився на місці, але на кадрах видно, як кумедно маріонетка Путіна відскочив від вінка, і як йому на допомогу також кинулися охоронці.

На Януковича впав вінок

Багато хто у цьому інциденті побачив недобрий знак для Януковича. Як закінчилося його президенство – всім відомо.

Порошенко і зомлілий солдат

Під час церемонії інавгурації українському солдатові з роти почесної варти стало погано і він упустив зброю, просто в той момент, коли повз нього проходив Петро Порошенко. Цей знак вважали поганим для Порошенка, і навіть, припускали, що він не допрацює на посаді весь термін. Проте, хоч і президенство п'ятого очільника України було далеко не солодким. Порошенко і далі бере участь у політичному житті держави.

Голуби миру Папи Римського

У січні 2014 року голубів миру, яких Папа Римський випустив за мир в Україні (тоді після перших смертей на Майдані йшлося про громадянський, а не військовий мир), атакували інші птахи.

Щойно мирні птахи пурхнули з вікна понтифіка, як на них напали і намагалися встромити кігті спочатку чайка, а опісля крук.

Українців збентежила погана прикмета з голубами миру

Зрештою, стало відомо, що обскубані голуби таки вирвались, утративши трохи пір'я. А цей знак стали вважати передвісником нападу Росії на Україну. Також вважають, що другий хижий птах символізує Білорусь, яка сприяє російським окупантам.

Зеленський і посвідчення президента

Церемонія інавгурації у Верховній Раді президента Володимира Зеленського теж не обійшался без курйозів.

Коли Зеленський отримав посвідчення президента України, то, за протоколом, поклав його на подушечку, яку тримав солдат. Той, своєю чергою, мав відійти на кілька кроків, однак під час цього посвідчення злетіло і впало.

"Масові падіння" прапорів

У серпні 2021 року, за кілька днів до святкування Незалежності, у Херсоні впав гігантський флагшток із тризубом на верхівці, на якому мали підняти найбільший в області прапор України. Зараз Херсон тимчасово окупований російськими окупантами.

У січні 2022 року вітер розірвав найвищий прапор Україні у Харкові. У цей же час у Краматорську Донецької області сильний вітер зірвав прапор з флагштока в парку "Ювілейний".

Ялинка у Маріуполі перед драмтеатром

У січні 2022-го Україну сколихнув справжній "ялинкопад". Вітер здував новорічні дерева у всій країні, немовби попереджаючи – святування не на часі.

Зокрема, на Театральній площі Маріуполя 19 грудня сильний вітер повалив головну міську ялинку. Новорічне дерево стояло якраз навпроти драматичного театру.

Саме там ховалися сотні людей під час бомбардування росіян. 16 березня окупанти скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися цивільні. За інформацією іноземних ЗМІ, у драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей.

"Знак з неба" у Чернігові

25 грудня 2021-го в Чернігові почав іти рясний сніг. А потім пролунали грім та була блискавка – досить рідкісне явище взимку. Місцеві подумали, що то вибух. Через два місяці жителі міста вже були змушені звикати до справжніх вибухів та обстрілів.

Чернігів від перших днів війни піддавався численним обстрілам, а також майже місяць був в облозі.

Хрест на Софії Київській

У січні 2022 року, за місяць до повномасштабного російського вторгнення, вітер повалив хрест на Софії Київській.

"У січні впав хрест з собору Софії Київської, в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України!" - писав у соцмережах "дзвонар Майдану", священник Іван Сидор.

Хрест повернули на місце вже у березні, коли війна була у розпалі. Тепер це символ нашої перемоги, наголошували отці.

Голуб на руці священника

7 березня багато українців побачили прикмету перемоги України у війні. Під час евакуації у Харкові білий голуб — символ миру - сів на руку священника, який брав участь у рятувальній операції.

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