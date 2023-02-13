Підготовка перевороту по-кремлівськи в Молдові: виконавці світилися в захопленні заручників під Києвом

Президентка Молдови Майя Санду розповіла подробиці заворушень, які для їхньої країни готували росіяни. Цей план допомогла розкрити нашим сусідам українська розвідка, а президент Володимир Зеленський особисто повідомив про це на саміті Євросоюзу минулого тижня, йдеться в ТСН.

Президентка країни Майя Санду на окремому брифінгу розповідає, що готували для них московські агенти. “Передбачені дії із залученням окремих диверсантів із військовою підготовкою, замаскованих під цивільне населення для вчинення силових дій, нападів на окремі будівлі держави та захоплення заручників. Змінити владу в Кишеневі планували також шляхом насильницьких дій, замаскованих під протести так званої опозиції”, - розповідає вона.

Розкрити підступний план вдалося завдяки українській розвідці. Минулого тижня президент Володимир Зеленський поділився про це з європейськими лідерами на саміті ЄС у Брюсселі. “Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок, яких дій, збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. Жодної хвилини я не вагався і отримавши цей документ і почувши про його походження, я негайно попередив про всі ці загрози Молдову”, - зазначив Зеленський.

Документи, що їх Київ оперативно передав Молдові, містять детальну інформацію логістики для організації цих диверсійних дій. Виконавці мали прибути до Молдови аж з-за кордону - Росії, Білорусі та Балкан. Хто саме потенційно міг брати участь у заколоті в ефірі телемарафону "Єдині новини" поділився секретар РНБО Олексій Данілов. “Я можу сказати, що деякі із тих покидьків, які були 24, 25, 26 лютого в складі так званого чеченського угруповання тут на нашій території, на сьогоднішній день в зовсім іншій точці світу. Вони на сьогоднішній день працюють рятувальниками у Туреччині. Я хочу сказати, що дуже уважно ми відслідковуємо цю ситуацію, щоб ці рятувальники не опинилися в Кишеневі”, - заявив він.

Одна з осіб, про яку потенційно може говорити секретар РНБО Олексій Данілов, - це Даниїл Мартинов, що нині керує загоном російських рятувальників у Туреччині. Мартинов до 2017 року був помічником Кадирова з питань силових підрозділів та структур. Наприкінці лютого та початку березня минулого року Мартинов брав участь у бойових діях на Київщині й особисто командував захопленням психоневрологічного інтернату в Бородянці, де наказав узяти в заручники близько п’яти сотні осіб та замінувати підходи до будівлі. Утім, не лише на зовнішніх агентів мав спиратися Кремль у своєму плані.

Минулої осені в Молдові саме не вщухали енергетичні протести, під час яких закликали скинути проєвропейську президентку Санду і йти на зближення з Москвою. Організатором мітингів виступила тоді партія “Шор”, яка співпрацювала з російськими ФСБ. Серед членів цієї партії тоді провели обшуки та затримання, але цього року “Шор”, запевняє Майя Санду, а також місцевий олігарх-утікач Влад Плахотнюк мали допомагати диверсантам усередині. “У реалізації плану автори покладаються на кілька внутрішніх сил, але особливо на злочинні групи, такі як формування “Шор” та всі його похідні, на деяких, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також на кількох людей, відомих своїми зв’язками з Плахотнюком”, - розповіла Сандул.

Президентка вже розпорядилась активізувати силові структури Молдови для запобігання провокаціям. Крім того, на тлі зростання нових загроз минулого тижня пішов у відставку весь молдовський уряд на чолі з прем'єркою Наталією Гаврилицею. Замість нього Санду висунула кандидатуру свого безпекового радника Доріна Речан, який має проєвропейські погляди.

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