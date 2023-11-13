Підготування до нових атак та ситуація на лівобережжі Херсонщини: що відбувається на фронті

Авдіївський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Також російські окупанти, за даними командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, пішли в атаку біля Бахмута.

Про це йдеться у сюжеті військового кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Окупанти можуть готуватись до масованих атак

"Сказати, що це "оперативна пауза", неможна. Тому що вони кожен день роблять спроби штурму малими групами наших позицій. Але, мабуть, вони до чогось готуються більшого. І ми готуємося", - каже офіцер 59-ї ОМБр Сергій Цехоцький.

Військові вважають, що ознаками підготовки до більш масштабних дій є активізація інформаційно-психологічних операцій. Зокрема фейкове звернення нібито бійців 110-ї бригади, де українською мовою людина в однострої ЗСУ скаржиться на командування. Розрахунок - викликати обурення в родинах військових, щоб точно вплинути на дух оборонців.

"Жодного військовослужбовця 110-ї бригади на відео немає. Це все перевдягнені окупанти. Зазвичай вони вдаються до таких методів, коли вони готуються до масованих атак", - каже прес-офіцер 110-ї ОМБР Антон Коцуконь.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Ситуація під Бахмутом

Під Бахмутом противник раптово перейшов до наступальних дій.

"Основне завдання для противника за будь-як ціну зупинити просування Сил оборони, а також відбити втрачені позиції", - каже командир роти ударних БПАК 92-ї ОШБр Юрій Федоренко

Військові кажуть, що українські безпілотні "бомбери" нищать російську броню і вдень, і вночі. Тож тут російське командування відправляє піхотинців вперед взагалі без техніки. Поки спроби російських штурмів закінчились з від'ємним результатом.

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Незважаючи на натиск противника, всі позиції залишаються за нами. Зокрема, минулого тижня 92-а штурмова бригада зайняла декілька позицій противника, на яких вдало закріпилась", - каже командир роти ударних БПАК 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Ситуація на півдні

Українське просування на півдні Сили оборони не коментують. Але російські пабліки панікують від того, що українські солдати ведуть операції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Журналісти BBC спілкувались із окупантами, які стверджують, що плацдарм на лівому березі тримає як мінімум 500 українців, у яких є навіть важка техніка. Телеграм-канали російських "воєнкорів" розповідають про бої навколо села Кринки між окупованими Олешками та новою Каховкою. Це підтверджує американський "Інститут вивчення війни". А російські солдати скаржаться BBC, що Кринки вони не відіб’ють.

Українські військові / Фото: Associated Press

Паніки росіянам додає і те, що українські ракети почали влучно діставати глибокий російський тил на лівому березі. Приблизно о пів на десяту 9 листопада дві високоточні ракети прилетіли в будинок номер 59 по вулиці Портовій в окупованому Скадовську. Росіяни стверджували, що в будинку не було військових, але численні фото та відео з заваленими цеглою тілами в російському однострої не дають приховати правду.

Будівлю займав 126-й військово-слідчий відділ слідчого комітету РФ. І, як раз під час наради стався приліт. Загинуло десять окупантів. Серед них керівник цього відділу Дмитро Кацуба.

Ситуація у Росії

І вчергове війна приходить вже на територію Росії. Наступного дня російські добровольці з РДК переходять кордон і ліквідують підполковника ФСБ в російському селищі Уліца на Брянщині. Російські джерела стверджують, що його звали Сергій Шатий, і він був керівником одного з відділів Прикордонного управління..

Все це може свідчити про те, що Сили оборони шукають нестандартні способи вийти з тупика позиційної битви, на яку, напередодні зими, негоди та бездоріжжя, перетворюється російсько-українська війна.

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Нагадаємо, за даними ISW на Авдіївському напрямку окупаційні війська продовжували атакувати в напрямку коксохіму, а основні бої ведуться в районі населених пунктів Степове, Бердичі, Сіверне та Тоненьке.

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