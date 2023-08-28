"Готувався вийти на пенсію та вирощувати виноград": історія бойового медика, який підірвався на міні

59-річний Андрій Родін готувався вийти на пенсію, але російське вторгнення змінило його плани. Він став бойовим медиком у війську. В липні цього року Андрій підірвався на міні та втратив дві ноги, тож тепер готується до протезування, а після, каже, буде здійснювати свої мрії.

Які мрії у бойового медика - дізнавалася кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Втратив дві ноги на війні

Нині пан Андрій перебуває у шпиталі на лікуванні. На війні втратив обидві ноги, однак встиг вивезти з поля бою двох бійців і вже повертався на позиції, як раптом - вибух.

Бойовий медик Андрій Родін

"Я відкрив очі, бачу, що я лежу на землі - побачив ноги, а там кістка перед очима", - пригадує Андрій.

Чоловік власноруч зупинив кровотечу та передав по рації, що потребує порятунку. Але на допомогу довелося чекати надто довго.

"Був бій, і група змогла прийти тільки через 3 години. Турнікети при мені були, то я їх наклав", - каже медик.

Опісля чоловіка евакуювали. Його несли до стабілізаційного пункту три кілометри на ношах, а далі транспортували до шпиталю. Врятувати ноги не вдалося. Вже у Львові пан Андрій готується до протезування.

Чекає на протези

Завідувачка відділення фізичної реабілітаційної медицини Наталія Шпильчак розповідає, що постраждалий мав ампутацію верхньої третини гомілки і нижньої третини іншої гомілки.

"Нам потрібно насамперед подбати про відсутність набряків, еластичність рубців і загоєння ран на його кінцівках", - каже вона.

Бойовий медик Андрій Родін

Протези Андрію встановлюватимуть у центрі Суперхьюменс.

Це останні вісім років пан Андрій - бойовий медик. До цього він тридцять років працював дитячим анестезіологом у реанімації. У квітні 2022 року мав закінчувався контракт, чоловік планував піти на пенсію.

Які мрії у бойового медика

Повномасштабне вторгнення змусило Андрія залишитися у війську. Та чоловік не шкодує - каже, що врятував на фронті не одне життя.

"Усіх, кого я довозив - живі", - запевняє Андрій.

Тепер Андрію необхідно дочекатися протезів, бо ж без них він не зможе займатися улюбленою справою.

Його мрія - вирощувати виноград, а згодом - подорожувати світом.

Замість пенсії вийшов на війну - історія бойового медика, який підірвався на міні

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Додамо, відеоролик одеського бойового медика, де він виносить з-під обстрілів двох важкопоранених побратимів, став навчальним матеріалом для медиків НАТО.

Також військові показали зворушливе фото важкопораненого бійця з медикинею під Бахмутом.

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