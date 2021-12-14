Підіймає автівки і штовхає фури: ТСН дізналася більше про бійчиню полку спецпризначення столичної поліції

Підіймає автівки і штовхає фури: ТСН дізналася більше про бійчиню полку спецпризначення столичної поліції

На п’ять сотень спецпризначенців, які виїздять на завдання - усього дві дівчини.

Вона підіймає автівки і штовхає фури, а заради здійснення мрії набрала п’ятдесят кілограмів – і стала зіркою соцмереж. Наталя Полосенко - бійчиня полку спецпризначення столичної поліції, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Удвічі важчою вона подобається собі набагато більше. Спортивне харчування і вправи - чотири рази на тиждень. Вчилася на тренера - займається за власною програмою

Бокс - уже для душі сім років займалася карате, покинула через травму. Каже, що на службі навички застосовує рідко.

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Більшість лайків під світлинами з роботи і тренувань - чоловічі. На п’ять сотень спецпризначенців, які виїздять на завдання - усього дві дівчини. Вимоги до чоловіків і жінок - однакові.

Інспектор відділення тактико-спеціальної підготовки Юрій Кононіченко каже, що вона завжди добивається свого – немає ще такої людини, яка б її не послухалася.

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