"Підкинули під школу, а діти знущаються": у Києві шукають домівку котові, який опинився на морозі

"Підкинули під школу, а діти знущаються": у Києві шукають домівку котові, який опинився на морозі

Без нових господарів тварина може загинути.

У Києві волонтери шукають господарів для кота. Чотирилапий опинився на вулиці у мороз, тож його шанси вижити за таких погодних умов - мізерні.

Волонтери вважають, що кіт - домашній, адже дуже лагідний та спокійний. За їхніми словами, тварину три дні тому підкинули під місцеву школу, але там їй надокучають діти.

"Діти знущаються, адміністрація школи сказала викинути усі коробки і тарілки. Тремтить від холоду, не виходить зі свого будиночка-коробки, в якій ночує просто на морозі. Давайте допоможемо йому не замерзнути і знайти новий будинок", - написала волонтерка Вікторія на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіла ТСН.ua ще одна благодійниця Анастасія, зараз тварина на платній перетримці, але пошуки нових господарів для пухнастого - тривають.

"Він дуже чекає своєї людини", - кажуть волонтери і обіцяють безскоштовно стерилізувати кота та доправити до нової домівки.

фото / Facebook

Охочі стати новими господарами тварини можуть звертатися до волонтерів за номером: 0632685116.

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