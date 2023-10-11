Підлеглі називали батьком: що відомо про легедарного комбата "Бібу" Віталія Баранова, який помер на фронті

8 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині зупинилося серце підполковника, командира 206-го Батальйону тероборони ЗСУ, кіборга із позивним "Біба" Віталія Баранова. Йому було 56 років.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про комбата "Бібу".

Що відомо про Віталія Баранова

Віталій Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області. 1988 року закінчив Кам'янець-подільське вище військове інженерно-командне училище.

"Потрапивши до військового закладу я на сто відсотків зрозумів, що це саме те, чого я хотів. У мене не було жодного розчарування у своєму виборі професії. Звісно було не легко, але у нас, у вчорашніх школярів, виховували почуття зібраності. Пригадую тяжкі марш-кидки, де "один за всіх, всі за одного", адже зараховувався не результат першого, хто прийшов до фінішу, а результат всього взводу. І тому ми, ті, хто сильніший, допомагали слабшим. Так виховувався дружній армійський колектив. Вважаю, що навчання у військовому училищі, це найкращий період мого життя, адже в цей час я сформувався як особистість", – пригадував Баранов в інтерв'ю журналу "Україна до НАТО".

До 2004 року служив у ЗСУ. Потім звільнився в запас і займався бізнесом.

Повернення до війська

У 2013-2014 роках Баранов брав участь у Революції Гідності. Після анексії Криму Росією та війни на Донбасі він вирішив повернутися до війська. Спочатку його не хотіли брати, бо не було відповідної його званню та спеціальності посади.

"Як це під час бойових дій непотрібні підготовлені військові інженери? Я почав стукати у різні двері, телефонував на "гарячі лінії" як Міноборони так і Генштабу з проханням призвати мене, адже відчував себе потрібним на цій війні. Та, на превеликий жаль, нічого не спрацьовувало", – розповідав військовослужбовець.

У вересні 2014 року був мобілізований до 90-й окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Баранов пішов служити старшим лейтенантом, хоча мав звання підполковника запасу.

"Я не вагаючись погодився, адже справа не в посадах, а в бажанні захищати рідну землю", – пояснював "Біба".

Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та у гарячих точках на околицях Донецька: Опитне, Водяне, Піски.

Донецький аеропорт і призначення комбатом

Іще в 2015-му "Біба" був одним із тих, хто боронив Донецький аеропорт. У січні 2015-го, після того як ДАП упав, а комбата 90-го батальйону взяли в полон, командувати бійцями підрозділу став саме Віталій Баранов.

"Особливо було важко, коли наша бригада зазнала найбільших втрат 18-21 січня 2015-го. Тоді загинули 25 військових, потрапило у полон 16. Це сталося після двох підривів термінала. Після тих трагічних подій у підрозділі виникла сильна деморалізація. І я ставив собі завдання підіймати дух хлопців, зробити все, щоб вони повірили у силу своєї зброї і в себе", – розповідав Віталій Баранов 2021 року в інтерв'ю "АрміяІнформ".

Після 21 січня 2015 року він фактично по новому слід формував бойові підрозділи батальйону і піднімав їхню віру в перемогу.

На війні загинув кіборг Віталій Баранов

Як завоював авторитет серед бійців

"Після призначення мене комбатом бойових десантників я розумів, що мій авторитет перед ними залежить від мене самого. Адже на війні "брати на арапа" не проходить. Це лише в тилу на молодих солдатів — вчорашніх школярів можна накричати і вони, лякаючись, почнуть щось виконувати.

А на війні, щоб командувати бойовим підрозділом, потрібно мати авторитет. Щоб мати авторитет, потрібно робити виважені кроки і давати грамотні накази, щоб бійці зрозуміли, що ти справжній командир та почали тебе за це поважати", — говорит Баранов.

"Біба" зізнавався, що на початку на посаді комбата йому було дійсно важко.

"Та головне, що я застосував у підході до десантників, це турботу та повагу до кожного солдата. Це означало щоденне спілкування, під час якого я пробував "достукатися" до кожного, щоб знати їхні проблеми і потреби, знати чи все в них гаразд у відносинах з рідними і багато іншого. Найголовніше для командира на війні, та й не тільки на війні — це поважати солдата", — наголошував він.

Як писало ВВС, підлеглі часто називали Баранова "батьком".

"Біба" на могилі побратимів / Фото: АрміяInform

Життя після АТО

У вересні 2015 року Віталія Баранова демобілізували. Він очолив громадську організацію “Об’єднані війною. 90-й батальйон”.

За мужність на полі бою нагороджений орденами Богдана Хмельницького III і ІІ ступенів (2015-16 рр.).

Віталій Баранов на чолі колони ветеранів 90 ОАеМБ. Марш захисників України, 24 серпня 2019 року / Фото: Вікіпедія

Чому саме "Біба"

Віталій Баранов розповідав, що псевдо "Біба" до нього причепилося ще зі школи.

"Я в шкільні роки добре грав у футбол і одним з улюблених футболістів київського "Динамо" 50-60 років у мене був Андрій Біба. Тож члени моєї команди охрестили мене "Біба". Далі це псевдо перейшло разом зі мною і до військового училища і закріпилося на роки", — згадував він.

Велика війна

Про повномасштабне вторгнення Баранов дізнався у Катюжанці поблизу Києва, де проживав. 24 лютого 2022 року "Біба", як боєць ТРО взяв в руки зброю і пішов боронити вже рідну Київщину.

В ще одному інтерв'ю "Аrmy Іnform" він розповідав, що про вторгнення йому розповіли друзі з Чернігівщини, які зателефонували, щоб сказати про захід російських танків зі сторони Білорусі.

"Біба" відчайдушно гайнув до Чорнобиля, щоб проаналізувати ситуацію, а потім повернувся до свого ТЦК.

"Ми отримали зброю, і для всіх нас, як і для десятків тисяч українців, того дня почалося нове життя", – згадував Баранов про початок Великої війни.

Віталій Баранов на фронті під час зйомок сюжету ТСН / Фото: ТСН.ua

Разом з товаришами організував заходи протидії російським військами за маршрутом їхнього просування на Київщині. Він пригадував, що навіть партизанив в районі Чорнобиля та Київського водосховища.

Із серпня 2022 року командував 206-м батальйоном ТРО, який воював на Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині і обороняв Бахмут.

"Батальйон на той момент переживав складні часи. Він за дуже короткий проміжок часу зробив із "різношерстного" колективу один-єдиний працюючий військовий колектив", – розповіла у коментарі ТСН пресофіцерка 206-го батальйону ТРО Анна Онопченко.

Віталій Баранов

Смерть і прощання

Серце Віталія Баранова зупинилося 8 жовтня. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у комбата не витримало серце.

"Помер на війні. Серце. Після однієї з нарад в зоні бойових дій втратив свідомість. Реанімували всіма силами і засобами. Не змогли", — написав у Facebook Олексій Мочанов.

Чимало журналістів ТСН, які працювали на фронті, називали Віталія Баранова не лише легендарним "кіборгом" і воїном, а й своїм другом і переживають цю втрату як особисту.

Віталій Баранов і журналістка ТСН Наталя Нагорна / Фото: facebook/Наталя Нагорна, ТСН

Детальніше з похорону героя розповіла кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.

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Віталій Баранов неохоче розповідав про війну і обіцяв всі цікаві деталі описати у своїх мемуарах, які планував написати після перемоги. Та на жаль не встиг цього зробити.

Прощання з Віталієм Барановим / Фото Юрій Шутяк

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: