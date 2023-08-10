Підліткам в Україні хочуть заборонити самостійно виїжджати за кордон: адвокатка пояснила деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9480, який передбачає заборону на самостійний перетин кордону для підлітків. Наразі всі діти від 16 до 18 років не потребують супроводу або спеціальних дозволів для виїзду з України.

Ініціаторами законопроєкту є група народних депутатів від партій “Слуга народу”, “Батьківщина” та “За майбутнє”.

Чому нардепи вирішили змінити правила

Нардепи пояснюють, що в більшості країн Європи пересування дітей віком до 18 років без супроводу батьків (або їх законних представників) забороняється.

“Отже діти-громадяни України, перетинаючи кордон без супроводу батьків з 16 до 18 років, вважаються “діти без супроводу”, та до них застосовуються комплексні заходи: вони підпадають під поліцейський нагляд, нагляд з боку соцслужб, дітей поміщають у спеціальні шелтери та призначають тимчасових опікунів, як правило з числа іноземних громадян/установ”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Через відмінності в законодавстві у європейських країнах трапляються випадки, коли українських підлітків забирають соціальні служби. Станом на червень 2023 року, за даними Офіса омбудсмена, зафіксовано 240 таких випадків.

Представниця омбудсмена з прав дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова розповідала, що дитину в українців забирали, наприклад, коли мама була змушена залишитися на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю з онукою. Оскільки бабуся не має жодної довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині, соцслужби можуть залучити поліцію і вилучити дитину із сім'ї.

“Тут недопрацювання з боку України. Тому що ми мали повідомити людей, сказати: “Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури”. Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які опинилися в такій ситуації”, – зазначила Ірина Суслова.

Які правила виїзду підлітків з України

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що за діючими нормами законодавства для перетину кордону дитиною, яка досягла 16 років нотаріальна згода батьків не потрібна. Дитина в такому віці наразі має право самостійно, без супроводження дорослих та без згоди батьків перетинати кордон.

Згідно зі ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Виїзд підлітків з України: що зміниться

Законопроєктом №9480 пропонуються зміни до Цивільного кодексу, за якими діти, які не досягли 18 років, самостійно, без згоди батьків та у супроводі одного з батьків (або опікунів) перетинати кордон не зможуть.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, діти, які не досягли 18 років будуть перетинати кордон лише за нотаріальною згодою батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, та у супроводі одного з них.

“Виключення становлять діти, які набули повної цивільної дієздатності у зв’язку з реєстрацією шлюбу або у зв’язку з тим, що така особа записана матір’ю або батьком дитини”, – зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, очільник Інституту майбутнього та колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїзд з України на три роки після війни. У Мережі спалахнув скандал.