Підліткова жорстокість: дівчинка потрапила до лікарні після “прогулянки” з подругами

Дівчина потрапила до реанімації після побиття подругами

П’ятнадцятирічна Марія Піряник зі Стебника на Львівщині потрапила до реанімації після жорстокого побиття двома подругами у парку. Непритомну дівчину кривдниці залишили на вулиці, а вдосвіта її виявив перехожий, який і викликав швидку. Наразі постраждала оговтується у лікарняній палаті під наглядом медиків та психолога.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Олександри Стасишин.

«Прогулянка» закінчилася жорстоким побиттям

Марії Піряник, яку вже перевели з реанімації до звичайної палати, наразі важко їсти, але вона вже може говорити. Дівчина пригадує, що того вечора пішла з подружками гуляти до парку, де вони купили та випили алкоголь. За словами постраждалої, конфлікт виник несподівано.

«Ми пішли в парк, у магазин. Купили алкоголь і випили. Потім говорили, говорили й почали мене бити. Тут розріз, тут синяк» — розповіла Марія, показуючи свої травми на обличчі.

За її словами, на прохання зупинитися дівчата не реагували та продовжували бити ногами та кричати. Після цього кривдниці втекли, залишивши побиту Марію непритомною.

Її мати, Лідія Піряник, дізналася про інцидент від медиків, коли доньку вже везли до Львова у лікарню. Лідія Піряник була шокована станом доньки.

«Побачила її в страшному стані. По-перше, вона була брудна, волосся заплутане, побита. Очі вона не могла відкривати. Волосся було все брудне, в багнюці, в листі, треба було стригти», — розповіла мама побитої дівчини Лідія Піряник.

Жінка додала, що не розуміє, чому дівчата не змогли вирішити конфлікт між собою словами й так жорстоко побили її доньку.

Кривдниця має «історію агресії»

Через що саме виник конфлікт у парку, сама Марія не пояснює. Її мама каже, що нібито одна з нападниць звинуватила її доньку у наклепі на свою матір. Примітно, що саме ця 14-річна школярка, за інформацією матері, агресує до однолітків не вперше. У березні цього року вона із компанією знущалася у Трускавці над хлопцем з інвалідністю, била, принижувала і знімала це на телефон. Та справа досі розслідується у суді.

Класна керівниця цієї школярки, Анна Іваночко, розповіла, що дівчина перевелася до них минулого навчального року і «намагалася розпочати нове життя, з нової сторінки». Проте після побиття вона та її мати не виходять на зв’язок зі школою.

«Бабуся розповідала про те, що дитина попала під вплив поганої компанії, і намагалася вирвати її звідти, з того середовища. Таких яскраво виражених задатків жорстокості в школі не спостерігалася. В класі вона поводилась нормально, але не навчалася, пропускала уроки», — розповіла вчителька.

Знімальна група теж не змогла поспілкуватись із дівчиною Її бабуся сказала, що онуку викликали до поліції. За її словами, з онукою останніми роками «щось коїться», вона стала закрита та агресивна, можливо, їй потрібна допомога психіатра. Не вдалося поспілкуватись і з другою фігуранткою конфлікту.

Кримінальне провадження та покарання

У поліції повідомили, що дівчат опитали у присутності психолога та батьків, наразі триває досудове розслідування. За фактом побиття порушено кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Однак поліція очікує на низку експертиз і справу можуть перекваліфікувати.

«Якщо стаття була б перекваліфікована на тяжкі тілесні ушкодження, то для неповнолітніх максимальна міра покарання передбачає позбавлення волі терміном до 10 років», — прокоментував Ігор Тимчишин, начальник сектору дізнання Дрогобицького райвідділу поліції.

Обставини щодо попередньої кримінальної відповідальності однієї з дівчат також будуть враховані. Наразі місцеві жителі збирають кошти, щоб допомогти постраждалій Марії, яка сподівається на справедливе покарання для своїх кривдниць.

