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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

Підлітки жорстоко вбили хлопця на Івано-Франківщині: в ТСН дізнались моторошні подробиці

Вбивцями юнака виявились підлітки. Двох з них вже затримали.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Підлітки жорстоко вбили хлопця на Івано-Франківщині

Підлітки жорстоко вбили хлопця на Івано-Франківщині. / © pixabay.com

Стали відомі подробиці жорстокого вбивства, яке було скоєне на околиці Івано-Франківська. За даними відділу комунікації поліції Івано-Франківщини, було виявлено тіло 19-річного юнака з ножовими пораненнями, згодом поліція встановила трьох причетних. Ними виявились підлітки. Двох з них вже затримали. 

Деталі — в ексклюзиві ТСН.ua.

"Всі вони — учні місцевих ліцеїв. За попередньою інформацією, вони були знайомими вбитого. Йому було завдано безліч ножових поранень, настільки багато, що його тіло більше схоже на місиво, тому злочин і кваліфікують як вбивство з особливою жорстокістю. Сьогодні цим фігурантам планують повідомити про підозру. Через що саме виник конфлікт, що стало мотивом злочину — все це встановлює слідство", — розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах Івано-Франківщини.

Водночас низка Telegram-каналів повідомили, що своїй жертві вбивці начебто вирізали очі.

"Ми цього не спростовуємо та не підтверджуємо", — повідомили нам івано-франківські поліцейські.

За даними правоохоронців, хоча вбивство і сталось поблизу приміського села, але всі фігуранти є мешканцями Івано-Франківської громади. Своєю чергою, в Івано-Франківській міській раді нам повідомили, що, за попередньою інформацією, наймолодший фігурант — це учень 8 класу.

"Це була компанія знайомих, в якій стався конфлікт, що закінчився страшним дикунським злочином", — кажуть представники громади.

Нагадаємо, на околиці Івано-Франківська, біля Вовчинецьких пагорбів, було виявлено тіло 19-річного юнака з множинними ножовими пораненнями.

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