Підліток досі не може жувати та ковтати: чому суд повернув сина батькові, який постом долікував хлопця до анорексії

Поліція розпочала кримінальне провадження, розгляд справи ще триває.
В Одесі суд повернув сина батькові, який довів хлопця до анорексії. 16-річного підлітка з вагою в 30-ть кілограмів при зрості метр вісімдесят шпиталізували у вкрай тяжкому стані в липні цього року.
Про це 7 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19.30.
Медики врятували дитині життя, але він і досі не може жувати та ковтати, тож його годують через зонд. На спеціальну дієту, що призвела до виснаження, підлітка посадив батько – лікував його за порадою духовного наставника.
Поліція розпочала кримінальне провадження, розгляд справи ще триває. А от Приморський районний суд Одеси відхилив позов служби в справах дітей щодо вилучення хлопця з родини й залишив його з батьком. Підлітка вже виписали з лікарні й відправили додому під батьківський нагляд. Служба в справах дітей готує апеляцію.
Нагадаємо:
- У Житомирі розшукують жінку, яка залишила малих дітей без їжі та догляду. 4-річна дівчинка та її старший 8-річний братик більше доби просиділи в замкненій квартирі. Про те, що малі вдома самі, служба в справах дітей дізналася від їхньої матері. Вона подзвонила й сказала, що ще кілька днів не збирається повертатися додому.
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