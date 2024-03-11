Підніміть “білий прапор”: реакція українців і світу на скандальну заяву Папи Римського

Заяви Папи Римського щоразу неоднозначні і постає питання: чи не намагається він всидіти одразу на двох стільцях?

Папа Римський Франциск зробив скандальну заяву й обурив увесь світ. Він закликав Україну підняти “білий прапор” і йти на мирні перемовини з Росією.

Як на це відреагував світ, як заяву сприйняли в Україні і як відповів Володимир Зеленський, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скандальна заява Папи Римського

Папа Римський Франциск заявив, що для України у війні з країною-агресором РФ було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор” і піти на переговори. Про це він заявив в інтерв'ю швейцарській італомовній телерадіокомпанії RSI на початку лютого, втім варто зазначити, що матеріал опублікували лише 9 березня. В інтерв'ю Папа Римський Франциск заявив, що “сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор”.

“Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто мають сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори — сміливе слово”.

Франциск також закликав до переговорів, доки, за його словами, “не пізно”: “Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, яка виступила б посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, доки не сталося найгірше. Переговори ніколи не є капітуляцією. Це мужність не довести країну до самогубства”.

Заява Ердогана

Що цікаво, це інтерв’ю вийшло у світ одразу після зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом. Той укотре нагадав, що його країна готова бути посередником у перемовинах: “Ми готові приймати мирний саміт, до якого також буде залучена Росія”.

Реакція українських високопосадовців

Така заява Папи Римського обурила українців і це не дивно. Люди, які вже третій рік живуть в умовах повномасштабної війни й не могли спокійно відреагувати на заклик до підняття білого прапору. Миттю на слова Франциска відреагували й високопосадовці. Обурений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму дописі у соцмережі Х заявив, що сила і сміливість полягають не в тому, щоб визнати себе переможеним і домовлятися з тим, хто розпочав війну, як можна зрозуміти із слів понтифіка, а в тому, щоб прийняти “сторону добра” у будь-якій битві.

Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це «переговорами».



Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024

Натяк від Кулеби

При цьому він натякнув, що перед початком Другої світової війни Ватикан публічно не засуджував вбивцю Гітлера і мовчав про Голокост, й тогочасний Папа Пій 12-й зберігав публічний “режим тиші” щодо дій нацистів.

“Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів”.

Реакція Володимира Зеленського

10 березня на слова понтифіка відреагував і український президент. Володимир Зеленський наголосив, що таке насправді церква з людьми.

Що кажуть у Всеукраїнській Раді Церков?

На скандальну заяву відповіли і у Всеукраїнській Раді Церков. Там заявили, що ніхто і ніколи не примусить український народ капітулювати.

Відповідне звернення було опубліковане 10 березня на офіційній сторінці Всеукраїнської ради церков.

“Україна стікає кров’ю, але стоїть за Правду, за право бути самою собою. Стоїть мужньо і непереборно. І якби вона капітулювала, то Європа, можливо увесь світ відразу відчули би це. Відчули би і здригнулися. Бо — це повторення злочинів Бучі й Ірпеня, це подальші руйнування міст і сіл, причому майже напевно — не лише українських, це діти, які назавжди залишилися дітьми, це ще десятки й сотні закатованих священників, які проповідують Божі заповіді, а не “Русскій мір”, це торжество зла на цілій планеті. Ми щоденно молимося за мир. За повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини. За порозуміння між народами і зцілення ран, нанесених війною. Але, здатися на милість цього ворога - це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть. Капітулювати перед торжествуючим злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях. Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за Перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці”.

Реакція у світі

Прокоментував слова Папи Римського і міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський поставив питання: як щодо заклику до Путіна вивести війська з України для балансу? Адже насправді, щойно кремлівський диктатор виведе своїх солдатів назад на болота — війна закінчиться. Відреагував на заяви понтифіка і президент Латвії. Едгардс Рінкевичс зазначив, що “не можна капітулювати перед злом”. Після того, як скандал прогримів на весь світ, слова Папи Римського Франциска взялися пояснювати й у Ватикані.

Пояснення від Ватикану

Голова ватиканської пресслужби Маттео Бруні пояснив журналістам, що насправді Папа Римський Франциск мав намір закликати до припинення вогню і до відваги розпочати переговори.

“Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв’юером, маючи під цим на увазі припинення воєнних дій, перемир’я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. Він прагне дипломатичного вирішення задля досягнення справедливого і тривалого миру”.

Така критика в бік Франциска не вперше

Бруні відзначив, що Папа вважає Україну країною-мученицею, виступає за діалог, першочерговість турботи про долю цивільного населення і проти божевілля війни, а його позиція не змінилася відносно тієї, яку він висловив на другу річницю початку повномасштабної війни.

У Кремлі заяву Папи Римського без уваги не залишили. Речник Кремля Пєсков заявив, що Росія готова до перемовин з Україною.

“Наскільки я розумію, у висловлюваннях понтифіка був ширший контекст. Але загалом ту думку, про яку він говорив, звичайно, цілком можна зрозуміти. Він висловлювався про користь переговорів. Ви знаєте, що і наш президент неодноразово говорив про нашу готовність і відкритість розв'язувати наші проблеми шляхом переговорів, і це кращий шлях. Але ви знаєте, що, на жаль, і висловлювання Папи, і неодноразові заяви інших сторін, зокрема й наші, весь останній час натикаються на абсолютно жорстке заперечення з боку Києва. Вони не допускають можливості ведення будь-яких переговорів”.

Втім, від перших днів повномасштабної війни заяви та рішення Папи Римського не раз зазнавали критики. Наприклад, у квітні 2022 року скандал викликала ідея Хресної ходи у Римі, під час якої хрест несли українка і росіянка. Усіх обурило порівняння страждання двох народів у той час, як всі опитування свідчать — більшість громадян Росії підтримують Путіна і війну проти України.

Не менше обурення викликав і коментар Папи щодо загибелі російської імперської пропагандистки Дар’ї Дугіної, яка недалеко пішла від свого батька Олександра Дугіна, який теж є ярим пропагандистом і виступає за знищення України.

“Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби…. За війну платять невинні”.

Звернення Папи Римського до російської молоді

Так загибель Дугіної коментував Папа. Ця заява стала приводом для виклику апостольського нунція, посланника Ватикану, до МЗС України. Але і це нічому не навчило Папу. Тож новий шквал хейту він зловив після того, як оцінив імперську історію Росії 25 серпня під час відеозвернення до учасників Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим”.

Підтримка України

Заяви Папи Римського щоразу неоднозначні і постає питання: чи не намагається він всидіти одразу на двох стільцях? Адже тут він звертається до російської молоді, паралельно й вигукуючи заяви про підтримку України й героїзм українського народу. Ось до прикладу заява Франциска у червні 2022 року під час спілкування з єзуїтськими медіа.

“От що нас зачіпає: бачити такий героїзм. Хотів би наголосити: героїзм українського народу. Те, що відбувається перед нашими очима, — це ситуація світової війни. Глобальні інтереси, продаж зброї та захоплення територій — від усього цього страждає героїчний народ”.

То кого підтримує Папа Римський?

А на Різдво 2022 року Папа Франциск згадав про “українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни”. 9 січня 2023 року у промові перед дипломатами він порівняв війни, подібні російській агресії проти України, зі “злочином проти Бога та людства”, а у лютому заявив, що “близький до мученицького українського народу”.

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