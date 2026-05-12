Підозра Андрію Єрмаку та елітна “Династія”: що відомо про гучний корупційний скандал

Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру в корупції. У понеділок ввечері йому офіційно вручили повідомлення за статтею «легалізація майна, одержаного злочинним шляхом». Йдеться про відмивання майже пів мільярда гривень на будівництві чотирьох елітних котеджів у Козині. Одночасно з цим НАБУ оприлюднило нову порцію скандальних записів розмов фігурантів.

Що відомо про вручення підозри Єрмаку

Пізно ввечері у понеділок в урядовому кварталі Києва перекрили вулицю Шовковичну — там тривали обшуки у квартирі ексголови ОП. Сам Андрій Єрмак у цей час перебував неподалік НСК «Олімпійський», де йому і вручили підозру.

Цей момент зафіксували журналісти «Української правди».

Михайло Ткач: «Кооператив „Династія“, там є ваш будинок?»

Андрій Єрмак: «В мене є лише одна квартира…»

Ткач: «Це ви „Хірург“?»

Єрмак: «Моє ім’я — Андрій Єрмак».

Котеджне містечко «Династія»: що відомо про маєтки

Справа, що почалася з розкрадань в «Енергоатомі», вивела детективів на елітне селище Козин. За даними слідства, там зводили чотири розкішні резиденції площею по 1000 кв. м кожна. Вартість одного будинку — близько $2 млн, а землі під ними — $6 млн.

За даними НАБУ, ролі в проєкті розподілилися так:

«R2» або «Хірург» — Андрій Єрмак (за даними слідства, затверджував дизайн власного маєтку навіть влітку 2022-го).

«Че Гевара» — Олексій Чернишов (колишній міністр та віцепрем’єр, очолював проєкт).

«Карлсон» — Тимур Міндіч (очолював злочинну організацію, що фінансувала будівництво).

Схема відмивання грошей

НАБУ оприлюднило записи, які свідчать: будівництво активно тривало навіть після початку повномасштабного вторгнення. Фігуранти вимагали від будівельників працювати у кілька змін.

Представник НАБУ: «В період 21-25 років було відмито грошових коштів $8,9 млн, які були використані на будівництво резиденції „Династія“ в Козині. Гроші надходили від „пральні“, в тому числі від корупційних схем в „Енергоатомі“. Загалом було відмито понад 460 млн грн».

Схема почала працювати ще у 2018 році. Для замовлень використовували підставну компанію, підконтрольну Чернишову. Окрім приватних маєтків, фігуранти будували спільний об’єкт «R0» зі спа-зоною, басейном та спортзалом.

Після вручення підозри Єрмаку мають обрати запобіжний захід. За інформацією ТСН, поки що клопотання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку до Вищого антикорупційного суду не надходило.

Що відмо про корупційний скандал колишніх високопосадовців

За даними НАБУ і САП, у 2021—2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області.

Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»).

Всього ж фігуранти справи відмили понад 460 млн грн. Схема почала працювати у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019-го придбала в Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі.

Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром. У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Міндіча. Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2).

Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного — близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного — близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом. Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом.

Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення. Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання й тому, що Чернишову вручили підозру в хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.

Після публікацій в медіа щодо «Династії» власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і п’ять недобудованих об’єктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

