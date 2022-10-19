Підозра для першого віцепрезидента Української асоціації футболу: подробиці скандальної справи

В українському футболі черговий скандал. На пункті перетину кордону Рава-Руська правоохоронці зупинили першого віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Юрія Запісоцького і вручили йому підозру.

Вчора цю інформацію розповсюдили ряд спортивних видань та журналістів. Пізніше цей факт підтвердив перший віцепрезидент української асоціації футболу Олег Протасов. Наразі правоохоронні органи справу не коментують. Кореспонденти ТСН по крихті зібрали інформацію про справу.

віцепрезидент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький фактично є довіреною особою президента УАФ Андрія Павелка. 18 жовтня під час перетину україно-польського кордону пан Запісоцький отримав підозру від правоохоронних органів.

Історія цього кримінального провадження тягнеться майже вісім років і має декілька дійових осіб. Наводимо хронологію подій.

У 2015 році новим президентом української асоціації футболу обирають Андрія Павелка. Ще за кілька місяців новообраний президент УАФ стає народним депутатом, очолює бюджетний комітет Верховної Ради України й отримує доступ до державних коштів і програм. Поєднавши ці дві посади, футбольний чиновник і вже політик Андрій Павелко обіцяє побудувати нову базу для футбольних збірних. За рік Федерація футболу України просить в УЄФА гроші на будівництво сучасної футбольної бази в селі Княжичі під Києвом, де вартість землі висока і, відповідно, вимагає великих бюджетів.

У січні 2017 року УАФ отримує цільовий грант від УЄФА у розмірі 4,5 млн євро на будівництво бази. В мережі Інтернет і досі можна знайти сканкопії документів, які підтверджують цю угоду. Відповідно до документів, зведення бази мало стартувати у березні 2018 та у серпні 2020. Примітно, що у документі стоїть підпис не головного футбольного функціонера Андрія Павелка, а його зама – Юрія Запісоцького.

Додатково УАФ запросила 2,5 млн євро від ФІФА. Ці кошти мали витратити на придбання землі під Києвом. Якщо подивитися на документи купівлі-продажу, то можна зрозуміти, що ціна була завищена в кілька разів. Колишні власники - подружжя Оксани та Дмитра Баликіних - отримали за усі ділянки 8 млн грн. За тогочасним курсом НБУ – це близько 300 тис. євро.

Крім того, цільове призначення земель, за які заплатила УАФ на чолі з Андрієм Павелком – це відпочинок та рекреація. Будувати спортивні бази на цьому майданчику заборонено. Це можливо лише за погодженням з урядом і відповідно до певної процедури.

За документами, футбольна база мала бути побудована ще два роки тому. Сьогодні на місці, де вона мала б стояти, – росте трава і місцеві селяни випасають корів. Куди поділись майже 7 мільйонів євро від міжнародних асоціацій залишається таємницею. УАФ та Андрій Павелко на запити журналістів не відповідають. Натомість, кілька правоохоронних органів розслідують діяльність посадовців федерації і регулярно проводять обшуки у будинку футболу.

Цікаво в УАФ відреагували і на подію із врученням підозри Юрію Запісоцькому. Замість пресрелізів і пресконференцій з'явився допис Олега Протасова у Facebook. Колишній футболіст, а нині перший віцепрезидент асоціації із зарплатою майже півмільйона гривень на місяць назвав затримання Запісоцького незаконним і звинуватив у цьому російських шпигунів. На жаль, на запитання журналістів про зниклі гроші від ФІФА та УЄФА функціонер так і не надав відповіді.

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