Підозра Коломойському: скільки томів має справа і що буде, якщо бізнесмен не внесе заставу

Захисники бізнесмена розраховують, що запобіжний захід бізнесмену може бути змінений на домашній арешт.

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського пояснили, що буде у разі, якщо підзахисний не внесе заставу до 22 вересня, аби вийти з СІЗО. Вони також повідомили, що справа Коломойського налічує 550 томів.

Про це на прескоференції розповів адвокат Олег Пушкарь.

"Строки досудового розслідування почали піджимати слідство в плані збирання доказів, оскільки особа тримається під вартою і зупинити провадження неможливо. Тому ці поспішні зміни підозри, які відбувалися в серпні місяці, свідчать тільки про те, що слідство наспіх збирало ці докази, оскільки граничний строк тримання Коломойського під вартою – це до 2 вересня 2024 року. На сьогоднішній день в цій справі був змінений запобіжний захід на заставу, нами цей запобіжний захід оскаржений до апеляційного суду, розгляд справи ще не відбувся", – розповів адвокат.

Він також припустив, що може відбутися, якщо Коломойський не внесе заставу за себе.

"Єдине, хочу звернути увагу, що нас дуже цікавить, які подальші дії правоохоронного органу будуть в цій справі. Оскільки, ящо особа не вносить заставу, то випливає, що необхідно звернутись з клопотанням про зміну на застосування суворішого запобіжного заходу, ми розраховуємо, що це може бути домашній арешт", – повідомив Пушкарь.

Він додав, що наразі такого клопотання з боку слідства немає.

"Дивна річ – змінюючи запобіжний захід на заставу у розмірі 1 млрд 800 млн – це черговий раз свідчить про те, що "аби був якийсь запобіжний захід", – зауважив юрист.

Він також повідомив, що триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування:

"Справа налічує 550 томів, як визначив прокурор. Для нас це рік чи два роки часу, який буде відведенний на ознайомлення. Тому в цій справі на даний час відбувається ознайомлення з метріалами".

Нагадаємо, 2 вересня сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою у межах досудового розслідування. Бізнесмену було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу. Водночас адвокати повідомляли, що існує інша ухвала Печерського суду, де щодо Коломойського застосовано також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа, через яку бізнесмен перебуває в СІЗО, стосується подій ще 2003 року: Коломойського підозрюють у нападі на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

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