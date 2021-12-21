Підозра Порошенку, спілкування з Путіним та вступ до НАТО: Зеленський прокоментував ситуацію в Україні

Президент також розповів про ситуацію на фронті.

Володимир Зеленський дав бліц-інтерв'ю журналістам в рамках дипломатичного форуму в резиденції "Синьогора". Президент прокоментував вручення підозри Порошенку, ситуацію на фронті та можливість вступу України до НАТО.

Про це 21 грудня йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Зеленський про вручення підозри Порошенку

"Я не думав про це. Це виписують правоохоронні органи. Я не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині країни. На ситуацію в середині держави впливають, як правило, фінансові групи. Він є однією з цих груп. Ми розуміємо. Ми це бачимо. Вони звозять людей з різних областей. У непростий час люди хочуть заробити. Хоч за своєю волею. Ми не бачимо резонансу щодо таких людей як Медведчук. Ще є пан, про якого ви зараз сказали. Ці питання пов'язані з конкретикою, вугіллям, тому нехай суд розбирається", - сказав президент.

Зеленський дав бліц-інтерв'ю журналістам в резиденції "Синьогора" | Новини України

Президент про ситуацію на фронті

"Складні перемовини. Нічого нового в цьому питанні. Незважаючи на свята, перемовини завжди складні, проте сюрпризи ми очікуємо. Ми очікуємо, враховуючи три наших ініціативи: питання, до яких всі готові, а це - припинення вогню, відкриття КПП та обмін", - пояснив український президент.

Зеленський про спілкування з Путіним

"Зараз немає спілкування. Ми обидва не дзвонимо. Воно не так відбувається трішечки. Ми відкрито говоримо, що готові до діалогу. Нам треба, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть, коли вони говорять про виконання етапів Мінського процесу. Ми непросто говоримо - ми готові виконувати. Ми навіть написали 10 кроків, як це виконати із залученням "Нормандії" та США", - пояснив президент.

Президент про вступ України до НАТО

"Обговорюємо участь України на саміті НАТО в Мадриді у 2022 році. Для нас найголовніша подія - бути присутніми у будь-якому форматі", - наголосив Зеленський.

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