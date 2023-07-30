Підозри для Мураєва, Рабіновича через роботу на Росію: в Україні почали карати зрадників та корупціонерів

Українських народних депутатів, суддів та високопоставлених чиновників почали переслідувати за корупцію та активну співпрацю з Росією, яка тривала навіть під час повномасштабної війни.

Про це йдеться у сюжеті Ірини Коваленко для "ТСН. Тиждень".

Нардеп від забороненої ОПЗЖ співпрацював з окупантами

Невдовзі без мандата може опинитися іще один нардеп. Представник неіснуючої ОПЗЖ - Олександр Пономарьов. Його підозрюють у держзраді. Під час депутатства він бував на окупованих територіях. В його смартфоні знайшли листування із ФСБ. І це в той час, коли Пономарьов був членом оборонного комітету Верховної Ради. Його учасники мають доступ до секретної інформації. І хоча для представників екс-ОПЗЖ робили обмеження – парламентар усе одно міг надати росіянам інформацію щодо діяльності Ради під час війни.

Підозра у держзраді для Мураєва

Чому із відкриттям кримінального провадження так довго зволікали – не відомо? Зокрема і щодо колишнього нардепа – Євгена Мураєва. Йому цього тижня також оголосили підозру у держзраді. За даними слідства, Мураєв цілеспрямовано використовував власний медіаресурс – телеканал "НАШ" для маніпулювання суспільною думкою українців у інтересах РФ.

"Я - українець, все, що у мене є - тут в Україні. Тут живе моя мама, тут живуть та навчаються 4 моїх дітей. Я нікуди не збираюсь їхати", - заявляв до повномасштабної війни підозрюваний Мураєв.

Але все ж з Україні він виїхав. У травні 2022-го. Перетнув кордон з Угорщиною на Закарпатті. За даними журналістів УП, Мураєв з родиною живе у Відні.

Депутат Рабінович втік ще перед початком великої війни

У держзраді звинуватили і Вадима Рабіновича. За даними ДБР, співголова забороненої партії ОПЗЖ у виступах і інтерв’ю висловлював маніпуляції, які шкодили суверенітету і територіальній цілісності України. А також не гребував вмикатися до ефірів Скабєєвої. Рабінович виїхав з України до Ізраїлю ще до повномасштабного вторгнення Росії – 3 лютого.

Обшуки у голови Державної судової адміністрації

Утім цього тижня - кара наздоганяла не лише лише парламентарів. Обшуки через хабар для суддів Верховного Суду правоохоронці провели у голови Державної судової адміністрації. Працівники НАБУ та САП інкримінують Олексію Сальнікову підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям за правильне вирішення комерційної справи.

Розтратив 150 тисяч гектарів землі

Служба безпеки провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали через можливі махінації з землею. Його підозрюють у розтраті 150 тисяч га землі. Ця схема могла приносити до $20 млн доларів на рік.

Підозра для колишнього заступника Єрмака

А тут ще й НАЗК направило в суд протокол про адміністративні правопорушення ексзаступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка. Тимошенка звинувачують у використанні службових повноважень у особистих інтересах . Нібито він за державний кошт відправив за кордон свого підлеглого, щоб той оформив йому візу. Тимошенко заявив, що надав всю інформацію НАЗК і піде до суду відстоювати свою правоту.

Суддя, у якої може бути паспорт Росії, накинулась на журналіста, який її викрив

Чесне ім'я вирішила відстояти і суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, журналісти знайшли у неї російське громадянство. І вона вирішила атакувати сама. Слов’янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе втручання журналістів "Радіо Свобода" в діяльність суду. Після розголосу, що держава замість чиновників з російським паспортом карає тих, хто їх викрив - підключився Офіс Генпрокурора. Журналісту Георгію Шабаєву допит скасували, а провадження закрили.

"Такий насичений чистками можновладців тиждень ще далеко не повний перелік подій. І це явище явно позитивне. Здається антикорупційна система країни: всі ці НАБУ САП НАЗК, ДБР Антикорупційні суди таки почала доводити - що їдять свій хліб не марно", - йдеться у сюжеті ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН.Тиждень за 30 липня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах.

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