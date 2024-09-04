Підозри Коломойському у шахрайстві і легалізації доходів – необґрунтовані: адвокати пояснили чому

Захисники навели підтвердження, що підозра від 2 вересня 2023 року, завдяки якій Коломойський був поміщений під варту, необґрунтована.

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського пояснили, чому оголошені 2 вересня нові підозри їхньому підзахисному були необґрунтованими. Йдеться про підозри у шахрайстві і незаконній легалізація доходів.

Про це на прескоференції розповів двокат Олег Пушкарь.

Юрист зауважив, що 2 вересня минув рік від того моменту, коли Коломойський опинився за ґратами. Коломойському було повідомлено про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень – шахрайство і незаконна легалізація доходів.

"Але що таке шахрайство – мають бути комусь завдані збитки. І збитки були визначені на той час тим, що нібито Коломойський шахрайським шляхом заволодів коштами ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття". Судове засідання не тривало довго, матеріали, якими обґрунтовувалося клопотання детектива, погоджене прокурором, про обрання запобіжного заходу складало один невеличкий том. Але цього було достатньо для того, що суддя ухвалив рішення, на нашу думку, безпідставне, що повністю було підтверджено в подальшому про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, тоді це було "шахрайство", – звернув увагу Пушкарь.

"Потім з’ясувалося наступне: є таке поняття в юриспруденції як обґрунтована підозра, тобто людині можна обрати запобіжний захід будь-який, лише якщо є ообґрунтована підозра та існують ризики, передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Було сказано, що Коломойський заволодів коштам ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", тобто саме цьому підприємству, на думку сторони обвинувачення, було спричинено матеріальні збитки. А цей злочин, передбачений статтею 190 КК України, це злочин з так званим матеріальним складом. Тобто без наявності фінансових збитків фактично відсутня подія кримінального правопорушення", – розповів адвокат.

Він зауважив, що ця підозра проіснувала 12 днів, і 14 вересня Коломойському було вручене нове повідомлення про підозру, "з якого "Нафтохімік Прикарпаття" чарівним чином зник".

"Про нього згадки вже взагалі не було. Була змінена кваліфікація на статтю 191 ККУ і відповідно залишилася легалізація та підроблення документів на переказ", – повідомив Пушкарь.

"Жодного іншого кращого підтвердження, що підозра від 2 вересня 2023 року, завдяки якій він (Коломойський – ред.) був поміщений під варту, необґрунтована – не існує. Тобто якщо потерпілий якимось чином випав, а з’явився інший. Якщо ви не знаєте взагалі, кому спричинені збитки, повних обставин і т.д., навіщо ж особу тримати під вартою? Вона ж нікого не вбила, нікого не з’їла. Але всі наші доведення були марними", – пояснив захисник бізнесмена.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський — РІК за ҐРАТАМИ! НАЖИВО! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

Нагадаємо, Коломойський уже рік перебуває в СІЗО. За цей час підозри йому декілька разів змінювали, кількість засідань сягнула майже пів сотні, суми застави сягали майже 4 млрд грн. Сам він щоразу заявляє – звинувачення надумані.

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