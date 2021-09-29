Підозрюваний повернувся і намагався врятувати потерпілого: подробиці вбивства на заправці у Києві

Підозрюваний заступився за працівника заправки та випадково вбив нетверезого чоловіка.

Хотів утихомирити, а як наслідок - убив. Смертельна бійка сталася на столичній заправці. Пасажир таксі спочатку словесно намагався вгамувати п’яного чоловіка, а потім не розрахував сил і кількома ударами його вбив. За словами поліцейських, схожі випадки останнім часом в Україні - не рідкість. Як стримати раптову агресію та не допустити таких фатальних наслідків, про це 29 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Ніч. Чоловік із рюкзаком на плечі щось пояснює оператору АЗС, потім із таксі виходить пасажир, розпалюється словесний конфлікт, а після цього він завдає ударів у живіт та голову. Чоловік падає і більше не встає.

Бійка сталася на АЗС, що на проспекті Романа Шухевича. Після того, як чоловік впав на землю, пасажир таксі сів в авто і поїхав. Але через кілька хвилин повернувся і викликав швидку.

Медики лише констатували смерть. Загиблому було 45 років. За версією правоохоронців, він у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до працівника заправки, пасажир таксі за нього вирішив заступитися, але не розрахував сил.

"Він зразу дочекався прибуття працівників поліції, намагався надавати допомогу, але у відповідності висновків судмедексперта смерть наступила зразу", - каже прокурор Дніпровської окружної прокуратури Києва Юрій Устенко.

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Підозрюваному 26 років, йому обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

В Україні схожі історії не рідкість. Лютий цього року. У центрі столиці водій виходить із машини і б’є пішохода. Той падає, а кривдник сідає за кермо і їде геть. 52-річний пішохід помер раптово. Водія розшукали і затримали.

А це - 2019 рік. Відео з камер спостереження у супермаркеті. На ньому видно, як чоловік б’є іншого в голову. Перший і єдиний удар для нього стає смертельним. Поки товариш потерпілого намагався його підняти. Нападник забрав піцу і пішов.

Колишньому боксеру за схожий випадок суд призначив сім років за ґратами. Мовиться про Петра Очеретяного. Два роки тому під час прогулянки із собаками він ударив водія, який за версією Очеретяного, ледь не збив на зебрі його таксу. Один удар у голову – кермувальник помирає на місці.

"Я через дві хвилини була там, я все бачила, як його реанімували", - каже вдова Аліна Хмелюк.

Психологи кажуть, якщо ви потрапили в конфліктну ситуацію, не нагнітайте, а навпаки намагайтеся розпочати розмову на нейтральну тему. Також спробуйте заспокоїтись, адже емоції притлумлюють наш розум.

"Якщо ви зберігаєте спокій, ви починаєте перемагати вже на початку, ще такий момент – руки потрібно ставити десь на цьому місці, вони повинні бути як відкриті долоні, відкритий жест миру. Існує така формула – беремо і говоримо приблизно те, що говорила нам людина і вона начебто себе чує у відповідь і вона починає почувати, що її почули", - каже психолог Вадим Димов.

Сьогодні на автозаправці, де помер чоловік, і оператор АЗС і його колеги відмовляються розповісти свою версію. Чоловік, який кількома ударами вбив іншого, раніше ніколи не був підсудним. Тепер за ґратами може провести до 10 років.

Нагадаємо, у Рівному в лікарні помер 56-річний водій місцевої маршрутки, якого у червні побив син пасажирки. Після бійки медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. Його госпіталізували до реанімації.

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