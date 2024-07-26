Суд щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон: що хлопець сказав на засіданні та нові подробиці розправи

У Львові обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річному юнаку із Дніпра уже повідомили про підозру.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Що відомо про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві

Підозрюваному у вбивстві громадської діячки, ексдепутатки Ірини Фаріон запобіжний захід обирають у Галицькому районному суді міста Львова.

Хлопця привезли до суду під конвоєм, у кайданках. Судове засідання розпочалося о 14 годині, однак його одразу перенесли на кілька годин. Оскільки у підозрюваного державний адвокат. Батько ж найняв приватного, тож його очікують. У залі суду підозрюваний ознайомлювався з матеріалами справи. Була присутня також донька Ірини Фаріон, однак на її запитання хлопець не реагував.

Ось що він сказав журналістам:

"Розкажіть будь ласка чи визнаєте ви свою провину?", - запитала журналістка.

"Після суду дайте мені 15 хвилин, я готовий спілкуватися з усіма журналістами", - сказав хлопець.

"Розкажи, поки ми всі тут чекаємо. Такий смішний, так? Розкажи зараз як це було. Ти ж напевне хотів побачити її доньку чи ні?", - поцікавилась донька Ірини Фаріон.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон на суді / Фото: Скріншот

Деталі затримання підозрюваного

18-річного хлопця затримали напередодні у Дніпрі. Прокуратура просить взяти його під варту без права на заставу. Тим часом правоохоронці надали деталі затримання, фото та відео пересування підозрюваного.

Відомо, що він прибув до Львова потягом 9 липня. Жив у трьох різних помешканнях. Забрав із пошти посилку, яку сам собі переслав. За версією слідства, це був одяг для маскування: панама, спортивні окуляри, накладна борода, якою, він, щоправда, не користувався. Також була сумка через плече - в якій, імовірно, підозрюваний і зберігав зброю. Знаряддям убивства правоохоронці називають перероблений пістолет.

"Він шукав спортивний пістолет перероблений під ПМ зброя на цю мить не знайдена, я думаю, що це питання кількох днів. Ми встановлюємо місця, де він міг навчатися стрілеким навичкам", - сказав Ігор Клименко.

Слідство також вивчило історію веб переглядів хлопця - там знайшли запити про Ірину Фаріон та проросійських депутатів. Було проаналізовано відео зі 170 камер відеоспостереження і допитано 900 свідків. За версією слідства, після скоєння злочину підозрюваний через два дні повернувся до Дніпра, а матері сказав що їздив відпочивати в інше місто. Можливу причетність російських спецслужб поліція ще перевіряє.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце.

22 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон.

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