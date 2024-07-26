Суд щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон: що хлопець сказав на засіданні та нові подробиці розправи

Після суду хлопець пообіцяв поспілкуватись із журналістами.
У Львові обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річному юнаку із Дніпра уже повідомили про підозру.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
Що відомо про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві
Підозрюваному у вбивстві громадської діячки, ексдепутатки Ірини Фаріон запобіжний захід обирають у Галицькому районному суді міста Львова.
Хлопця привезли до суду під конвоєм, у кайданках. Судове засідання розпочалося о 14 годині, однак його одразу перенесли на кілька годин. Оскільки у підозрюваного державний адвокат. Батько ж найняв приватного, тож його очікують. У залі суду підозрюваний ознайомлювався з матеріалами справи. Була присутня також донька Ірини Фаріон, однак на її запитання хлопець не реагував.
Ось що він сказав журналістам:
- "Розкажіть будь ласка чи визнаєте ви свою провину?", - запитала журналістка.
- "Після суду дайте мені 15 хвилин, я готовий спілкуватися з усіма журналістами", - сказав хлопець.
- "Розкажи, поки ми всі тут чекаємо. Такий смішний, так? Розкажи зараз як це було. Ти ж напевне хотів побачити її доньку чи ні?", - поцікавилась донька Ірини Фаріон.
Деталі затримання підозрюваного
18-річного хлопця затримали напередодні у Дніпрі. Прокуратура просить взяти його під варту без права на заставу. Тим часом правоохоронці надали деталі затримання, фото та відео пересування підозрюваного.
Відомо, що він прибув до Львова потягом 9 липня. Жив у трьох різних помешканнях. Забрав із пошти посилку, яку сам собі переслав. За версією слідства, це був одяг для маскування: панама, спортивні окуляри, накладна борода, якою, він, щоправда, не користувався. Також була сумка через плече - в якій, імовірно, підозрюваний і зберігав зброю. Знаряддям убивства правоохоронці називають перероблений пістолет.
"Він шукав спортивний пістолет перероблений під ПМ зброя на цю мить не знайдена, я думаю, що це питання кількох днів. Ми встановлюємо місця, де він міг навчатися стрілеким навичкам", - сказав Ігор Клименко.
Слідство також вивчило історію веб переглядів хлопця - там знайшли запити про Ірину Фаріон та проросійських депутатів. Було проаналізовано відео зі 170 камер відеоспостереження і допитано 900 свідків. За версією слідства, після скоєння злочину підозрюваний через два дні повернувся до Дніпра, а матері сказав що їздив відпочивати в інше місто. Можливу причетність російських спецслужб поліція ще перевіряє.
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Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце.
22 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон.
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