Підозрюваний у зраді радник мера Очакова підтверджує перемовини з росіянами: як планувалася здача міста

СБУ затримала колишнього керівника центру сил ССО, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби. Метою окупантів була здача міста Очаків, що на Миколаївщині, без зброї і за згодою мера міста. За даними ТСН, вербування відбувалося наприкінці минулого року, коли російські війська вже 10 місяців намагалися захопити українські міста й села.

Деталі спецоперації із затримання військового на позивний «Майстер» та ексклюзивний коментар самого обвинуваченого у держзраді - в матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

“У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста”, - зазначають правоохоронці.

Контррозвідка викрила радника мера Очакова, який, за попередніми даними, планував схилити очільника міста до співпраці з Росією, аби здати місто без бою. “В ході документування протиправної дії вказаної особи було встановлено факт спілкування з громадянином РФ, уродженцем міста Краматорська Колесніковим Сергієм Олександровичем, кадровим співробітником ГУ ГШ РФ”, - зазначає оперативний співробітник СБУ.

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За даними слідства, російська військова розвідка дала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво місцевої військово-цивільної адміністрації. За даними ТСН, ця розмова відбувалася наприкінці грудня 2022 року:

- Єдине, що завтра постарайся, щоб у твого друга ( йдеться про мера Очакова - ред.) телефон був, тому що дуже впливова людина хоче з ним поговорити.

- Ти ж розумієш, що залежить від нього, захоче він здавати чи не захоче.

- А куди він з підводного човна дінеться?

- А що за людина?

- Телефонувати йому буде генерал.

- Генерал чого?

- Три букви, перша Г.

- Я зрозумів.

За це, щоб здати місто росіянам, меру міста пропонували «обрати посаду» в разі захоплення південного регіону.

Як стало відомо ТСН, йдеться про Едуарда Шевченка - екскомандира 73-го морського центру спецпризначення. 55-річний чоловік від 2020 року був керівником відділу відеоспостереження управління ЖКХ Очаківської міськради. Про те, що колишній військовий, який має ордени за бойові заслуги, може бути зрадником, мер міста Сергій Бичков і подумати не міг. “Після певних запитань, поставлених мені, я просто звернувся до органів, розуміючи, що питання задані не просто так”, - каже міський голова Очакова.

За планом російських спецслужб, мер міста мав добровільно здати місто без бою. ТСН вдалося поспілкуватися із затриманим фігурантом справи Едуардом Шевченком. “У якому законі у нас сказано, що я не маю права спілкування телефоном, є такий закон? Немає такого закону, жодного з доказів, написаних там, мені не було надано, все ґрунтується на припущеннях”, - переконує підозрюваний.

“Відповідно до розмов та листувань було встановлено, що Колесніков намагався звільнити Україну і постійно на цьому зазначав увагу свого співрозмовника”, - зазначає оперативний співробітник СБУ.

За рік до повномасштабного вторгнення Росії до України олишній військовий вже фігурував у справі щодо російських спецслужб, які хотіли викрасти тодішнього командувача сил спеціальних операцій, але завдяки його свідченням спецоперація не вдалася. В інтерв’ю ТСН він назвав суму, яку пропонували йому російські агенти за українського командувача - 100 тисяч доларів.

Тоді він відмовився від співпраці з агресором, але друга спроба виявилася вдалою, кажуть правоохоронці. Про своє військове минуле в силах спецпризначення Едуард Шевченко зараз воліє не згадувати. Каже, перегорнув ту сторінку життя. Факт розмови з громадянином РФ підтверджує, як і те, що передав контакти очільника міста росіянам. “Вербування мера міста за три хвилини, це так швидко не робиться, або я дуже професійний, або дуже поганий. За три хвилини це не робиться”, - каже підозрюваний.

Під час затримання СБУ виявила «таємний» телефон, який він використовував для законспірованого листування з окупантами.Також вилучено тепловізори та незареєстровану зброю.

Правоохоронці кажуть, самі не очікували того, що колишній командир 73-го морського центру спецпризначенців своїми діями може паплюжити честь бійців, які нині героїчно боронять українські міста.

Зараз Едуард Шевченко під вартою, якщо слідчі доведуть його провину, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Повне відео інтерв'ю з підозрюваним.

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