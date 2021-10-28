Підозрюваного у смертельній трощі в Харкові суд відправив до СІЗО: він заявив про втрату пам'яті та несправні гальма

Підозрюваного у смертельній трощі в Харкові суд відправив до СІЗО: він заявив про втрату пам'яті та несправні гальма

Адвокатка наполягала на цілодобовому домашньому арешті.

16-річного підлітка, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП в Харкові, суд відправив під арешт. Infiniti, за кермом якої, як бачили свідки, був юнак, вилетіла на червоне світло на перехрестя. Одна людина загинула, ще троє зазнали травм. Водночас сам підсудний запевняє: нібито, не пам'ятає, як усе сталося.

Про те, як відбувалося засідання - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

До судової зали 16-річного підозрюваного завели у кайданках і під конвоєм, його обличчя закривав капюшон. Виглядав він вже не так упевнено, як два дні тому. На кадрах, знятих з камер спостереження, видно: попри червоне світло, водій на шаленій швидкості намагається проскочити перехрестя, ледь не збиває велосипедиста, що перетинає дорогу зеброю. А далі - таранить червоний легковик. На кадрах, знятих свідками одразу після аварії, видно, що молодик вибирається з салону, і хоча поруч лежать тяжко травмовані люди, завзято шукає свій телефон.

Водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей, що були у салоні Infiniti, у тяжкому стані. Юнакам19 та 20 років, дівчині - лише 16. На лаві підсудних - її однолітка Микола Х*, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП.

"Повністю шкодую, приношу свої вибачення потерпілим", - сказав він під час засідання.

Молодик твердить: легковик, який належить його матері, і за кермом якого, як бачили свідки, був він сам,- нібито мав несправності.

"Те, що кажуть – машина була цілком справна - ні. Там були погані гальма. І про це знали на сервісі", - пояснив він

Його адвокатка Інна Данилова тим часом запевняє: під час зіткнення юнак сильно пошкодив голову. І через травму пам'ятає лише удар. Чи був за кермом - нібито згадати не може.

"Він каже, що "силу удару пам'ятаю, пам'ятаю, як був удар". Він каже, що "якщо справді я був за кермом, я несу повну відповідальність", - зазначила вона і додала, що батьки підозрюваного - звичайні люди.

За її словами мати наразі перебуває у Німеччині, а батько - не олігарх, а на базарі рубає м'ясо.

ДТП у Харкові: 16-річного винуватця смертельної аварії суд відправив під арешт

Батько - єдиний, хто прийшов підтримати підлітка на суді. З журналістами навідріз відмовився спілкуватись.

Своєю чергою прокурор озвучив нові шокувальні деталі справи. Розповідає: у лікарні, куди Миколу Х* доправили після ДТП, він намагався назватися іншим ім'ям. Дзвонив у поліцію, заявляв про викрадення іномарки. А згодом намагався піти - його зупинили копи.

Адвокатка підозрюваного наполягала на цілодобовому домашньому арешті. Прокурори просили два місяці СІЗО - саме туди його і відправив суд. Без права на заставу.

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