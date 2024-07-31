Підпал армійського авто розгнівав військових: жорстке звернення до українців

У столиці невідомі спалили машину медичної служби 3-ї штурмової. Військові не змовчали і дали усний дозвіл карати паліїв. На жаль, у злочинах, пов’язаних з такими підпалами, за якими стоять російські спецслужби, все частіше беруть участь неповнолітні українці.

Як вербує українців, зокрема і підлітків, російська ФСБ, яку винагороду обіцяють за підпали і чи можуть опинитися зловмисники за ґратами до кінця своїх днів? Усі деталі пекельних інцидентів, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Підпали військових автівок

В Україні все частіше палають автівки військових чи волонтерів, що мають на собі відповідні позначки. Останній кричущий випадок – знищення автомобіля для евакуації поранених, який було припарковано на стоянці для ремонту на Петропавлівській Борщагівці. Автівка, придбана за волонтерські кошти, належала медичній службі Третьої штурмової бригади. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила військова медикиня 3 окремої штурмової бригади Вікторія Ковач 30 липня.

"Коли замість "доброго ранку" тобі повідомляють, що евак медслужби невідомі спалили в столиці України. Ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили."

За її словами, невідомі зловмисники спалили медичний евакуатор, який вивіз чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами.

"Тварини, які це зробили, скоріше за все, отримали винагороду за таку дію. Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати."

Покарання для паліїв

Своєю чергою, один із комбатів 3-ї штурмової дав усний дозвіл карати на місці тих, хто підпалює у тилу автівки військових. Це колорадський жук, якого треба труїти, – заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов.

Паліїв затримали

30 липня Нацполіція, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання паліїв військових авто на Київщині. В мережі повідомляють, що мова йде і про медевак 3-ї штурмової. Нагадаю, що 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Зловмисники, чоловік та жінка, отримували вказівки від «замовника» через месенджер. Для виконання ворожого завдання фігуранти прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили «на погодження» своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на «потрібні» локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Підпали авто військових по Україні

На жаль, останнім часом в Україні випадки підпалів машин ЗСУ почастішали не тільки у столиці, а й в інших містах. За інформацією СБУ, за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима зокрема й неповнолітніх. В Одесі протягом червня - липня 2024 року шестеро місцевих жителів підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ. Спецслужби РФ обіцяли за це їм платити гарно, але по факту за підпал авто зрадники отримували значно менші суми. Суд всіх шістьох відправив під варту.

У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони діяли за фінансуванням російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військ з боку місцевих мешканців.

Про затримання стало відомо 20 липня завдяки повідомленню Олексія Білошицького, заступника начальника департаменту патрульної поліції. Він повідомив, що правоохоронці достатньо доказів, які підтверджують причетність затриманих до злочинів.

"Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення". СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.Їм вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) КК України."

На Кіровоградщині правоохоронцям також вдалося затримати диверсантку, яка підпалила авто Нацгвардії. За даними СБУ, жінка навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії. Для вчинення злочину вона придбала легкозаймистий розпалювач і відстежила місце паркування авто українського захисника.

"Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його. Щоб «звітувати» про виконання ворожого завдання, вона фіксувала на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину. Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали «розганяти» фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині. Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням «коктейлю Молотова». За це їй обіцяли «грошову винагороду», розмір якої залежав від масштабу пожежі."

Затриманою виявилася 28-річна мешканка Олександрії, яка потрапила в поле зору агресора на початку літа через свою активність у Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

ФСБ вербує українських підлітків

Але найстрашніше – це те, що російська ФСБ взялася за українських підлітків. Спецслужби масово вербують дітей та обіцяють їм гроші за диверсії в Україні. Як з’ясувалося, російська агентура взялася за підлітків ще від початку 2024 року. "Виконавців" шукали через соцмережі, одна з вимог – вік від 13 років. За підривну діяльність працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім щедру грошову винагороду. Зокрема про це у своєму телеграмі заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Країна-агресор не гребує будь-якими способами досягнення своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців. Натомість обіцяють їм грошову винагороду – кілька тисяч доларів. Пропонують "заробіток" підліткам через соціальні мережі. Зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі. Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ – черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні."

Останнім часом поліція зафіксувала 16 таких злочинів за участю неповнолітніх українців. По 15-ти з них особи притягнуті до відповідальності. Російські спецслужби вербували підлітків через соціальні мережі, зокрема, через Telegra m-канали.

Зокрема, поліцейські повідомили 30 липня, що затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця у Харкові. Момент підпалу потрапив на відеокамери. Як виявилось, у месенджері хлопець погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ. Ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав "роботодавцю" відео пожежі.

Втім вже за дві доби він опинився у кайданках. Палію загрожує до 10 років вʼязниці.

У поліції пояснили, як так виходить, що підлітки потрапляють на гачок російських агентів, і розповіли, скільки на цьому "заробляють" підлітки.

Також правоохоронці розповіли, що загрожує таким "заробітчанам", і дали поради батькам, як вчасно зрозуміти, що дитина займається чимось не тим, як діяти далі.

Нагадаємо, в ефірі ТСН ситуацію із випадками підпалу авто військових та волонтерів прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він розповів, яку мету переслідують росіяни, вербуючи українців для підпалу.

Читайте також: