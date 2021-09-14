Підпал авто Лероса: нардеп розповів, хто змонтував скандальне відео, яке злили в Мережу

За словами Лероса, розмова нібито відбувалася в кабінеті наближеного до мера Києва забудовника Вадима Столара.

Хто підпалив автомобіль нардепа Гео Лероса — правоохоронні органи взялися за самого депутата, відомого постійною критикою президента Зеленського та керівника його Офісу Єрмака. Лероса підозрюють у плануванні злочинів проти самого себе. Цю активність ДБР і Нацполіції спричинило відео, оприлюднене анонімним Телеграм-каналом. На ньому особа, схожа на Лероса, приймає пакунок із грошима та обговорює якісь корупційні викриття, які планує зробити публічно. Лерос уже визнав, що на відео він і пояснив, звідки взялися ці записи.

Про це йдеться 14 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Записи, які взялись розслідувати ДБР та Нацполіція — це змонтований ролик, на який накладено голос анонімного коментатора, що трактує те, що відбувається на відео.

На відео Гео Лерос бере з невідомо чиїх рук пакунок. Всі решта присутніх приховані накладеним спецефектом. У розмові Лерос згадує про підпал будинку активіста Віталія Шабуніна, який стався торік, 23 липня.

"Підпалили будинок Шабуніна… Інформація потрапила відразу в СБУ. Я просто переживаю, що якщо завчасно зробити, воно випарується в нікуди, треба дочекатися вересня і зробити триходівку", — говорив на відео Лерос.

Ці слова зацікавили правоохоронців, які тепер хочуть з'ясувати, чи не йшлося тут про мерседес Лероса, що згорів за місяць після цього.

Сам нардеп пояснює: на відео він, а в пакунку справді були гроші. Але, як він стверджує, зняте це відео було не торік, а значно раніше, ще до його депутатства. Усе нібито відбувалось в кабінеті наближеного до мера Києва забудовника Вадима Столара, нині він — нардеп від ОПЗЖ.

Столар, пояснює Лерос, нібито на доручення Кличка видавав готівку на мистецькі проєкти. Адже Лерос був позаштатним радником мера з питань культури і займався муралами. Чому мураліст розказує меценату про плани викрити корупцію у столичній мерії, Лерос пояснює так: Столар був одним з його джерел інформації про корупцію в Києві.

Новини України: Гео Лероса підозрюють у плануванні злочинів проти самого себе

А от про підпал мерседеса на записах напряму — ані слова. Хоча авто згоріло справді наприкінці серпня, за три дні до відкриття сесії парламенту. Лерос тоді дійсно вийшов на трибуну зі звинуваченнями: але не столичної влади, а президента та його оточення. Інцидент він пов’язав з власною політичною діяльністю.

Після цього Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Те, що це сталось саме через цей виступ, не приховував очільник президентської фракції.

Позафракційний Лерос продовжив регулярно заявляти з трибуни про ймовірні зловживання в президентському Офісі. Його останній виступ, де колишній радник Зеленського вимагав назвати винних у провалі спецоперації із затримання вагнерівців, перервав "слуга народу" Микола Тищенко. Він просто силою забрав мікрофон та стягнув колегу з трибуни.

Хто спалив автівку нардепа-скандаліста, правоохоронці досі так і не з'ясували.

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