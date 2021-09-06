Підпалив квартиру, щоб приховати злочин: у Житомирі 22-річний хлопець вбив жінку та її 13-річну доньку

Підпалив квартиру, щоб приховати злочин: у Житомирі 22-річний хлопець вбив жінку та її 13-річну доньку

Зловмисника вже затримали. Йому загрожує довічне увязнення.

Вбивство, замасковане під пожежу — у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Слідчі кажуть: він підпалив квартиру, щоб приховати розправу над родиною. Щойно загасили вогонь, в оселі знайшли зарізаними матір і її доньку-підлітка.

Про це йдеться 6 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Що загорілася квартира на 4 поверсі, помітили сусіди. Вони і викликали рятувальників. Ті почали гасити вогонь і в квартирі знайшли мертвими жінку 36-років та її 13-річну доньку.

Спочатку рятувальники думали, що обидві вчаділи у вогні. Але згодом слідчі на тілах виявили численні ножові поранення. Тож у поліції одразу запідозрили — ймовірно пожежу влаштували, аби замаскувати вбивство.

"Дівчина і жінка загинули одразу на місці від ножового поранення", — розповів начальник Житомирської поліції Артем Лисогор.

Новини України: у Житомирі чоловік підпалив квартиру, щоб приховати подвійне вбивство

Головним мотивом злочину правоохоронці вважають пограбування. Адже з оселі зникли усі гроші та ювелірні вироби. З’ясувалося, жінка того вечора була у кав’ярні з друзями. Додому повернулася пізно ввечері і не зачинила вхідні двері. Саме так, за версією слідства, злочинець і потрапив у квартиру.

"Нападник розумів, що жінка сама вдома. Він її відстежував, готувався до злочину. Зайшов, побачив що вона спить, почав збирати коштовності. Спочатку проснулась дитина, потім жінка. Наразі ще зясовується що саме було в квартирі. В кімнаті, де спала жінка, висипав її речі і підпалив", — зазначає Лисогор.

А втік нападник на автівці вбитої. Її по камерах спостереження зафіксували аж в Ружинському районі — це майже за сто кілометрів. І вже там спецпризначенці оточили підозрюваного і затримали. Парубку 22 роки. З жертвами знайомий не був. У злочині він зізнався. Щоправда, каже, йшов лише на грабіж.

"Я хотів просто винести дорогоцінності. Вбивати не планував. Наскільки мені було відомо, там була лише одна п’яна жінка. Дитина мені нанесла по спині ножове поранення", — повідомив зловмисник.

Із загиблими мамою і донькою прощалися сьогодні у місцевій церкві. Рідні з пресою спілкуватися не в змозі. Знайомі і друзі — приголомшені. Підозрюваного у вбивстві суд залишив під вартою на 60 діб. Йому загрожує довічне увязнення.

Нагадаємо, що у Рівному одному із 15-річних братів-близнюків, які напали з ножем на перехожу, обрали запобіжний захід у суді.

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