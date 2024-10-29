"Підпис, що я вже померла": у Польщі українську ексвійськову "поховали" живцем

У столиці Польщі розмістили стенди із зображенням українських воїнів, в тому числі загиблих, із вирізаними обличчями, щоб бажаючі могли підставити туди своє та сфотографуватися. Одну військову взагалі заживо поховали.

Всі деталі кричущого скандалу читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Це треш! У Варшаві “вирізали” обличчя воїнам ЗСУ

У Польщі просто посеред Варшави встановили стенди із зображеннями українських військових, в тому числі загиблих.

Замість їхніх облич – дірки, щоб люди могли туди підставити своє обличчя та сфотографуватися. Ба більше, супроводжується цей перформанс написом “Стань Героєм”.

Взяли фото загиблих військових

І це ще не все. Мало того, що на фото українських воїнів позбавили обличчя, під світлинами видно дати народження і смерті. Авторка відео Дарина також прокоментувала “інсталяцію”.

"В центрі Варшави от така інсталяція чи як це можна назвати. Дати які там вказані, це дата народження і дата загибелі. Люди підходять із щасливими обличчями фотографуются там. Це наче якийсь сюр. На плакаті напис «стань героем», наче героям можна стати, тільки будучи загиблим. А люди навіть не звертають уваги, що ці плакати – це великий біль, а не просто весела патріотична тантамареска. Поки не знаю, який великий смисл вкладали "митці" в оце, але який би він не був, виглядає це просто жахливо”.

Ексвійськову поховали заживо

Ба більше, дівчина каже, що згодом з’ясувалося, що у військового на одному з фото дати вказані з помилкою, а на іншій світлині військова похована заживо, бо додали дату смерті для ексвійськової Євгенії Емеральд, яка служила в полку спецпризначення "Сафарі". Вона також відреагувала, наголосивши, що автори "познущалися з українських воїнів" і вирішили її "поховати живцем".

Якою була мета “інсталяції”?

Як з’ясувалося згодом, організатор “інсталяції” – польський митець, який у такий спосіб нібито хотів привернути увагу Польщі на війну в Україні, а ідея “перформансу” - приміряти смерть. Втім, замість цього автор отримав шквал критики, бо хто-хто, а українці таку ідею зовсім не оцінили.

Що сказав автор?

Євгенія Емеральд розповіла в коментарі TSN.ua, що як тільки дізналась про цю інсталяцію - знайшла й її автора. Той спочатку переконував, мовляв, фото у Варшаві - згенеровані штучним інтелектом. Втім, нюанс - він каже це людині фото якої і використав. Згодом він визнав, що неправий.

Таки вибачились

Ну й після хвилі обурення у соціальних мережах організатори перепросили публічно і таки демонтували інсталяцію.

"Щиро перепрошуємо за те, що образили ваші почуття. Звісно, це не було нашою метою. Навпаки, ми прагнули звернути увагу на величезну самопожертву, яку вимагає боротьба за свободу України, а через неї і Польщі. У цих графіках були використані фотографії реальних людей. Ці зображення були оброблені, і нам здавалося, що їх неможливо впізнати. Однак у наш час виявилося, що розпізнати цих реальних людей не є проблемою. Ми щиро перепрошуємо за це."

Додамо, що стенди встановили в центрі Варшави ​​біля нового Музею сучасного мистецтва.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд показала рідкісне фото з мамою та доньками і повідомила про важливе свято в родині. У квітні 2024-го ексвійськова відсвяткувала перший день народження молодшої доньки.

Читайте також: