Підписати контракт із ЗСУ чи отримати відстрочку: на Закарпатті створили унікальний портал для військових

На Закарпатті створили спеціальний портал, через який можна знайти житло, роботу, отримати допомогу, підписати контракт із ЗСУ, отримати відстрочку, оформити заявку на пошук зниклих, підготувати документи для вступу у військовий виш та багато іншого.

Підписати контракт із ЗСУ чи отримати відстрочку — все це на Закарпатті тепер можна робити онлайн завдяки інформаційно-довідковому порталу.

Про нього розповіла кореспондентка ТСН Алла Пасс.

Портал започатковувався для допомоги переселенцям, але зараз у центрі уваги посадовців — бійці, їхні рідні та військовозобов'язані. Аналогів такій діджиталізації, кажуть в обласній військовій адміністрації, в Україні ще немає.

Десантник Станіслав Югас / Фото: ТСН

Десантник Станіслав Югас щойно відклав милиці та знову вчиться ходити після важкого поранення. Військовий отримав групу інвалідності, тож має оформити грошову допомогу, але стикнувшись раніше з бюрократією, готувався до тяганини.

Проте цього разу на все у нього пішли лічені хвилини. Все завдяки попередньо поданій заявці на онлайн-порталі "допомога Закарпаття".

"Це прикольно, зручно, не надо нікуди йти, чекати. В телефоні все швидко зробити і все", - каже військовий Станіслав Югас.

Заступник очільника Закарпатської ОВА Олександр Пацкан / Фото: ТСН

"Зареєстрували заяву, завантажили усі документи і надіслали. Вона падає адміністратору, він її погоджує, якщо ні - звертається з фідбеком на електронну пошту, мовляв, додайте ще такий-то документ", - пояснює процедуру заступник очільника Закарпатської ОВА Олександр Пацкан.

Цей портал створили ще на початку великої війни, коли область прихистила сотні тисяч українців. Сайт став рятівним колом для тих, кому треба було знайти житло, роботу, отримати допомогу чи зареєструватися в системі "Шлях".

"Ми дивилися динаміку: за день було до 2000 входжень за різною інформацією, різними послугами", - розповідає заступник очільника Закарпатської ОВА Олександр Пацкан.

Але зараз уся увага розробників порталу - на вкладці Територіального центру комплектування. Тут все, що стосується бійців, їхніх родичів та військовозобовязаних. Не виходячи з дому закарпатці тепер можуть підписати контракт із ЗСУ, отримати відстрочку, оформити заявку на пошук зниклих, підготувати документи для вступу у військовий виш та багато іншого.

Начальник Закарпатського обласного ТЦК Олександр Музиченко / Фото: ТСН

"От я прослужив вже немало, але до кінця не знаю досконало свій соціальний пакет. Що можна говорити про військовослужбовця, який призваний або звільнений?! А на тому сайті повністю весь його соцпакет буде висвічуватися: що надається на рівні територіальної громади, області", - розповідає начальник Закарпатського обласного ТЦК Олександр Музиченко.

Це полегшує комунікацію з працівниками ТЦК та економить час, каже переселенець Олександр Кукурука. В Ужгороді він опинився, втікаючи з обстріляного окупантами рідного Харкова. Коли виповнилося 18, вирішив підписати контракт на службу в ППО.

Переселенець з Харківщини Олександр Кукурука / Фото: ТСН

"Я не бачу сенсу ховатися. Це кожного стосується. І рано чи пізно прийде час до кожної людини вступити до лав", - каже він.

Якби не діджитал-розробка ОВА, на походи до військовий витратив би не менше тижня. Замість цього подавання документів зайняла лише півгодини.

"Там все написано, цілком детально розкладено, все зрозуміло. Декілька документів знаходилися в Харкові, то треба було їхати їх забирати. А так мені передали просто, сфоткали, я їх відсканував, зробив у форматі PDF-файлу і закинув", - розповів Олександр Кукурука.

Корупція при такому онлайн спілкуванні неможлива, а персональні дані - захищені, запевняють в ОВА. Вкладка ТЦК наразі працює у тестовому режимі. Її доповнюють послугами і намагаються зробити сервіс ще зручнішим. Зокрема, хочуть додати електронний підпис, аби не треба було йти до ТЦК навіть за готовим рішенням.

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита / Фото: ТСН

"Відбувається тестування цієї системи. Ми дивимося, як вона працює. Вже збудовані кімнати, де профінансовано з обласного бюджету встановлення серверів. В майбутньому ми плануємо створити додаток для мобільних телефонів", - каже очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Їхній діджитал-проєкт виявився настільки успішним, кажуть в ОВА, що ним вже зацікавилися у Генштабі ЗСУ і пропонуватимуть перейняти досвід іншим областям України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Отримати відстрочку ОНЛАЙН! Діджиталізація військкоматів!"

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