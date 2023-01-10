Підписують снаряди і танки: закордонні політики як можуть долучаються до знищення армії Росії в Україні

Політики із Чехії та Фінляндії вирішили залишити особистий відбиток на військовій допомозі, якою стрілятимуть по російських агресорах, йдеться в ТСН.

Депутат із Фінляндії замовив напис на українському артилерійському снаряді і закликав інших це робити. Юссі ХАлла-ахо розповів у соцмережах, що скористався волонтерським сервісом “Підпиши ракету”, який за донати дозволяє розмістити будь-який напис на тому, що скоро полетить у бік окупантів.

Після цього на його допис поскаржились уповноваженому з прав людини через використання мови ворожнечі.

“Якщо в ситуації, що склалася, вбивство російських солдатів - правильне і необхідне, то все, що сприяє цьому, є правильним і необхідним", – прокоментував депутат.

До слова, мешканці Фінляндії - і так на другому після американців місці - за кількістю пожертвувань сервісу. Замовлень на написи з Фінляндії надійшло близько семисот, загалом за них було отримано 140 тисяч євро.

А от прем’єр Чехії особисто підписав танк Т-72, який передають Україні. "Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну, - написав у соцмережі Фіала і додав, що переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором.

Восени громадська ініціатива у Чехії за місяць зібрала понад мільйон євро на купівлю модернізованого Т-72 для України, танк назвали "Томашем" на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Прем’єр Чехії особисто підписав танк, який передали українським військовим

Нагадаємо, що все для перемоги роблять українські бійці, часто ціною власного життя. Так під Бахмутом 50-річний доброволець збив ворожий Су-25 і хоча по ним вже працювала артилерія, але він залишився на позиції, коли почув про наближення нових літаків.

“Командування частини передало документи на нагородження молодшого сержанта Новіцького посмертно званням “Героя України”. Від себе скажу, нам дорого обійшовся цей літак”, - каже його командир.

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