Підполковник армії США назвав Трампа "катастрофою" для України: про що він попередив

ТСН поспілкувалась із Олександром Віндманом - підполковником армії США українського походження. Він зіграв ключову роль у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Народився в Києві 1975 року та емігрував до США в дитинстві разом із сім'єю.

Здобувши ступінь магістра в Гарварді, Віндман зробив блискучу військову кар'єру, ставши ветераном війни в Іраку. Згодом працював в американських посольствах у Москві та Києві. Вільно володіє українською мовою.

У 2018 році був призначений директором із питань Європи в Раді національної безпеки США, де став головним експертом із питань України.

У липні 2019 Віндман був присутній на зустрічі української та американської делегацій. А згодом під час телефонної розмови між президентом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Потім - на закритих слуханнях у Конгресі він засвідчив, що Трамп тиснув на українську владу з вимогою провести розслідування щодо політичного опонента Джо Байдена.

Віндман вважав, що такі дії можуть підірвати національну безпеку США та зіпсувати відносини з Україною.

"Я вважаю, що різниця між Трампом та Гарріс - це різниця між катастрофою та стабільним, або навіть поліпшеним станом, коли Україна може отримати більше допомоги і, можливо, позиціонувати себе для успішних переговорів наступного року. Трамп - це абсолютна катастрофа, коли Україну можуть усунути від усього. Я не сумніваюся, що для Путіна це буде сигнал гнути далі свою лінію. Бути настільки агресивним, наскільки він може... Використовуючи свої обмежені ресурси, і, можливо, завдати удару по НАТО. Це рецепт для поширення конфлікту та більш широкого протистояння в Європі. За адміністрації Трампа немає можливості мирного врегулювання, принаймні не в найближчій перспективі", - сказав він.

Нагадаємо, на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

Також відомий журналіст Time Саймон Шустер описав, що означає для України перемога Трампа.

Раніше Трамп зробив заяву про війну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОЛЕНОСНЕ рішення ТРАМПА! Вибори у США - ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ! НОВИНИ ТСН на 7:00, 6 листопада

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