Підполковник з Франції розповів про навчання воїнів ЗСУ та пояснив, як "переламати інертність" на фронті

У Румунії стартують навчання українських пілотів на F-16. Ймовірно, воно триватиме близько півроку. Союзники з Європи допомагають з підготовкою українській армії: у Франції інструктори протестували солдатів, що пройшли 4-тижневий курс навчання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

У Франції інструктори влаштували імітацію бою, щоб перевірити українських військових.

"Сьогодні в Україні можна чітко побачити, що лінія фронту відносно заморожена, з двома воюючими сторонами, які використовують дуже схожі доктрини. Тож сьогодні один із ключів, у спробі переламати цю інертність - полягає в тому, щоб намагатися розробити схеми маневрування, що можуть турбувати й навіть похитнути супротивника", - каже підполковник французької армії Евен.

Українці тут вчилися упродовж чотирьох тижнів. Французький інструктор розповідає - з тих, хто тренувався під його керівництвом, не всі були на полі бою. Тож довелося продумувати багато деталей. Зокрема, щоби психологічно підготувати солдатів до виду травм і поранень, що можуть трапитися на фронті у бліндажі підкладали рештки тварин.

Навчання ЗСУ у Франції

"Наша робота тут полягає в тому, щоб допомогти їм подолати страх, щоб вони могли його стримати. І, я б сказав, застосувати в житті всі навички, які ми їм передали", - каже підполковник французької армії Евен.

Франція за цей рік планує підготувати близько семи тисяч українських солдатів - як на власних базах, так і за кордоном.

Сполучені Штати кажуть, що навчили вже 18 тисяч українців, ще тисяча - проходять підготовку. А ось підрахунки Британії - за останні 17 місяців вона навчила 30 тисяч українських солдатів - і тренування завершили навіть швидше, ніж планувалося. Лондон називає цю програму найбільшою подібною з часів Другої світової війни.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про бої з окупантами на Бахмутському напрямку.

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