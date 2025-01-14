Підприємець отримав три повістки і півтора року ховався від мобілізації: він вигадав хитру схему

Житель Хмельниччини отримав три повістки, проте постійно уникав мобілізації. Як наслідок справа дійшла до суду. Що там вирішили?

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який майже пів року отримував повістки, проте вигадував, як уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

Чоловік отримав три повістки і ховався від мобілізації

За даними суду, підсудним є фізична особа-підприємець. Він у травні 2023 року пройшов місцеву ВЛК, яка визнала його тимчасово непридатним до мобілізації. Проте вже наступного дня обласна ВЛК скасувала це рішення.

18 травня 2023 року чоловік повинен був прибути до ТЦК для проходження військової служби, проте ухилився від мобілізації. 3 та 16 листопада ситуація повторилась і тоді військові з ТЦК звернулись до правоохоронців.

Чоловік заявив, що не погоджується з рішеннями ВЛК та ТЦК

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що місцева ВЛК виявила у нього грижі та дерматологічні захворювання. Через це він 2 місяці був тимчасово непридатним. Проте згодом обласна ВЛК скасувала це рішення. Житель Хмельниччини стверджував, що "не погоджується із рішенням обласної ВЛК про скасування висновку про тимчасову непридатність до військової служби". Він вважає, що "працівники ТЦК безпідставно вручали йому бойові повістки, а тому він не ухилявся від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Позиція військових

Голова місцевої ВЛК на суді пояснила, що чоловік "проходив комісію ВЛК, був визнаний тимчасово непридатним на 2 місяці. Проте у зв`язку із змінами в законодавстві України, Хмельницька обласна ВЛК почала переглядати рішення місцевих ВЛК стосовно тимчасово непридатних військовозобов`язаних осіб. Документи підсудного направляли для проходження обласної комісії ВЛК для підтвердження діагнозу разом з усіма медичними документами. В подальшому висновок про тимчасову непридатність не було підтверджено і тому вони 11.05.2024 року видали довідку ВЛК про його придатність до військової служби на підставі висновку обласної ВЛК".

Працівники ТЦК зазначили, що хоч чоловік і заявив, що оскаржить рішення обласної військово-лікарської комісії, проте цього так і не зробив.

Вирок суду

Наприкінці грудня 2024 року суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і уник мобілізації через "пораду матері".

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