Підрив авто з членами УДА на Одещині: у якому стані потерпілі і що їх врятувало

У селі Гвардійське, що на Одещині, підірвали автомобіль представників Української добровольчої армії. Невідомі заклали вибухівку під днище автівки. У салоні під час вибуху було двоє людей – подружжя Альберт та Наталя Кручініни, обидвоє – представники УДА.

Подробиці розповіла кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Після вибуху та сильної пожежі від передньої частини мікроавтобусу залишилося шмаття покрученого металу. І водій, і пасажирка авто – отримали важкі травми.

Родичка постраждалих Ярослава Вітко-Присяжнюк розповіла, що медикам вдалося стабілізувати стан подружжя Кручініних, але вони досі у реанімації.

"Наталя перебуває у стані середньої важкості – вона отримала акубаротравму. У неї важка контузія, вона при свідомості, але мало розуміє, що відбувається. В Альберта, на жаль, стан складніший – у нього численні поранення, опіки. Він зараз перебуває в комі", - розповіла подробиці пані Ярослава.

Також читайте Смерть українського баскетболіста у Німеччині Артема Козаченка: сутичка в автобусі закінчилася жорстоким вбивством

Життя подружжя врятував спеціальний протимінний захист, який був встановлений на дні автівки. Адже машина неодноразово виїжджала до зони бойових дій, тому мала таке оснащення. Без нього – у потерпілих не було б жодного шансу вижити.

На днище автомобіля було встановлено вибуховий пристрій зі сторони пасажирського сидіння. І насправді врятувало те, що це була військова машина і днище було укріплено антимінними укріпленнями", - каже Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Альберт та Наталя Кручиніни – обидвоє у складі Української добровольчої армії.

Це військове формування з’явилось навесні 2014 року і від того часу виконує бойові завдання на різних ділянках фронту.

На сторінці УДА у соцмережі поширено заяву: хто має інформацію, яка допоможе у пошуку замовників, або виконавців злочину, отримає винагороду у 10 тисяч доларів.

Як повідомив речник добровольчої армії Сергій Братчук, відділ внутрішньої безпеки організації співпрацює зі спецслужбами та правоохоронцями.

"Командування української добровольчої армії розцінює злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - прокоментував Братчук.

Між тим, поліція кваліфікує вибух – як замах на вбивство, скоєний у небезпечний для багатьох осіб спосіб. Передбачене за це покарання – 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, кажуть у поліції Одеської області.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху автівки в селі Гвардійське. Проводиться комплекс слідчих дій та розшукових заходів – спрямований на встановлення всіх обставин злочину та осіб причетних до нього", - прокоментував заступник керівника відділу комунікації ГУ НП в Одеській області Олександр Лебецький.

Чи є підозрювані у злочині – поліція поки не коментує. Нині поранене подружжя – у лікарні під охороною. Їхні діти – теж у безпечному місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Подружжя військових підірвали в авто! Хто? Навіщо? Перші заяви поліції та УДА

Читайте також провідні новини дня: