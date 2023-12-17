Підрив депутатом гранати на Закарпатті: його мати нічого ще не знає, а сусіди не можуть повірити у теракт 

У селі люди кажуть, що чоловік завжди був привітний та допомагав.

У селі Керецьки під час сесії сільради депутат зі "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав гранати. За останніми даними, загинула людина. Депутат, що спричинив вибух, попри серйозні ушкодження, вже на другу добу після скоєного прийшов до тями. Тим часом люди, які знали чоловіка, його вчинком дуже здивовані та не розуміють, як він наважився на теракт.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У самій сільраді ще у день теракту розповідали: у чоловіка були напружені відносини з очільником територіальної громади. Він мав претензії до розподілу коштів, до того ж сам колись висувався на посаду очільника ОТГ.

У селі Кушниця, де живе чоловік, сусіди і досі не можуть повірити, що він - той самий підривник. Кажуть, Сергій Батрин був завжди спокійний та привітний.

"По-сусідський вів себе, нормально. Завжди був привітний, інтелігентний", - сказала одна із сусідок.

"Ми разом виросли. Нормальний чоловік був і є. Майданчик зробив для дітей, кладовище впорядкував у селі. Ми за нього поганого не скажемо. Він боровся за село", - додав ще один сусід.

Сусіди також кажуть, що наразі у будинку проживає тільки його 80-річна хвора мати, якою опікується доглядальниця. Сам чоловік жив на дві країни - бо його дружина, діти та онуки вже багато років тому переїхали до Чехії.

"Вони виїхали давно, років 15. Він там з ними був. Їздив туди-сюди. А останні два роки перебував вдома", - сказала сусідка.

Мати чоловіка досі ні про що не здогадується. Доглядальниця про теракт їй нічого не розповідає. Каже, жінка просто не витримає.

"Вона б одразу спочила. Вона й не питає.. .Я думаю, якщо запитає - скажу, що він у Чехії", - зазначила доглядальниця.

За матір'ю Сергія жінка доглядає вже понад 5 років. Каже, жодного разу не бачила чоловіка агресивним:

"Я не можу про нього нічого поганого сказати. Як так вийшло? Його довели, чи чому так сталося? Це мають розібратися. Не може бути, щоб без причини людина таке зробила".

Нагадаємо:

15 грудня в селі Керецьки під час сесії сільради депутат зі "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав гранати. Депутат, якого підозрюють в скоєнні злочину, залишив записку в себе вдома. Її вивчають слідчі. Внаслідок підриву поранені 23 людини - зокрема, з підозрюваним.

Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості — діагностували осколкові поранення.

16 грудня у лікарні помер один із поранених.

"Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід. Правоохоронці здійснили обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається", — йдеться у повідомленні СБУ.

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