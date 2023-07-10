Підрив курсантів через наказ командира: підозрюваний провини не визнає, йому закидають вбивство через необережність

Вони виконували наказ командира, і тепер його судитимуть за вбивство з необережності. Курсанти харківського університету цивільного захисту Роман Слєпець та Євген Кочетов загинули 31 травня, коли за наказом командира вичищали снаряд від вибухівки, але боєприпас здетонував, йдеться в ТСН.

Батьки навіть не попрощалися з дітьми, бо не можуть виїхати з окупованої території. На поховання прийшли лише друзі та родичі. Згодом тіло Євгена Кочетова кремували на прохання рідних.

Напередодні командир дав їм завдання зробити з боєприпасу, який працює, макет. Тобто, дістати звідти вибухову речовину. Інакше буде покарана уся група. “Вони не хотіли, але наказ не обговорювався. Вибухова речовина, яка там була, не в такий спосіб взагалі дістається. Вони казали, що потрібний керхер. На що він відповів: у мене керхера нема. Самі купуйте, якщо вам треба. Говорив, якщо не зробите, то ви дограєтеся, що курс бігатиме в протигазах і у звільнення ви ходити не будете”, - розповідає курсант Іван.

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“Курсанти були на третьому курсі. Вони повідомили йому про те, що до цього не здійснювали розбір такого роду снарядів. Але він все одно наказав їм це робити”, - пояснюють у прокуратурі.

Снаряд здетонував. Вибухова хвиля була такої сили, що поранило курсанта із сусідньої кімнати. Дмитро два тижні пролежав у лікарні, довелось зашивати голову. “Думав, що приліт. Бігав, а потім кров побачив. На погоду болить голова та звенить в вухах. Зниження слуху, але він відновився, мені так здається”, - розповідає Дмитро.

Однокурсники загиблих хочуть, аби винного покарали. Командир зараз під домашнім арештом, у прокуратурі цей запобіжний захід оскаржували. Переконані - підозрюваний має бути під вартою, щоб не впливати на слідство. “Особа була на посаді завідувача кафедри. Вона знає і інформацію персональну про цих курсантів, знає, де вони мешкають, інформацію про їхніх батьків. В нього залишилися в навчальному закладі знайомі викладачі, через яких, теоретично, потенційно він може впливати на курсантів та інших свідків цієї події з метою заплутування досудового розслідування”, - додають в прокуратурі.

Курсанти харківського університету цивільного захисту Роман Слєпець та Євген Кочетов

За даними прокуратури, підозрюваний не визнає своєї провини. Ані з журналістами, ані з керівництвом вишу вже колишній завідувач кафедри спілкуватися не хоче. “За результатами службового розслідування трьох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. На вимоги комісії розслідування з’явитись Шевчук жодного разу не з’явився і пояснень не надавав”, - переконують в університеті.

Справу розслідують за статтею вбивство через необережність. За свій наказ командир може сісти за ґрати на 8 років.

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