Підрив літаків на військовому аеродромі під Москвою: чому таких випадків в РФ побільшає

У Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять “літаки судного дня”, і підірвали судна. Подібних випадків на території РФ ще буде багато і Україна до цього не матиме жодного відношення. Адже на території країни-агресорки завжди знайдуться ті, хто чинитиме спротив путінському режиму.

Таке припущення в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua зробив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Безпечного місця в РФ немає

“З інформації, яка є у відкритих джерелах, відомо, що серйозно пошкоджено гелікоптер Мі-28Н, він буде потребувати серйозного ремонту. Також легкі пошкодження отримали два літаки — АН-148 та ІЛ-20. Але невеликі пошкодження теж треба якось ремонтувати. Отже це дійсно для російської окупаційної влади досить серйозний репутаційний удар”, — розповів експерт.

“Це говорить про те, що безпечного місця на території Росії вже нема. Як мінімум, в радіусі 700 км від кордону з Україною, або навіть більше ніж 700 км. Навіть за межами цих 700 км на території РФ завжди знайдеться якась група місцевих, які не погоджуються з тією політикою, яку впроваджує путінський режим”, — каже Коваленко.

“Вони, я більш ніж впевнений, будуть якось прагнути боротися з цим режимом. Як можна це робити, якщо не знищувати елементи, які підсилюють цей режим. А режим Путіна підсилює мілітарна компонента. Найбільш вразлива не стільки бронетехніка, скільки саме авіація”, — зауважив експерт.

Чому таких випадків побільшає

“Там не треба досить потужних елементів для знищення, бо вона дуже вразлива. Достатньо навіть якогось дрону, який можна купити на будь-якому Amazon чи AliExpress. На цей дрон доєднати якусь вибухову суміш з елементами ураження і відправити на аеродром”, — зазначив він.

“Тобто дійсно питання щодо партизанщини на території РФ актуалізується. Це можливо реалізувати. Тому я думаю, що на території Росії багато що буде вибухати, якісь прецеденти відбуватися, але Україна до них не буде мати жодного відношення”, — говорить Коваленко.

“Це вже буде внутрішній спротив, так чи інакше. Якийсь локальний, одинаки якісь, відлюдники. Але все одно від них буде якась користь і вони будуть діяти проти путінського режиму”, — резюмував він.

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Нагадаємо, на аеродромі “Чкаловський”, що в Підмосков'ї, 18 вересня невідомі поклали вибухівку під літаки АН-148, ІЛ-20 та вертоліт МІ-28Н, які внаслідок вибухів отримали суттєві пошкодження.

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