Підробки не можна відрізнити від справжніх купюр: у Житомирській області затримали фальшивомонетників

Підробки не можна відрізнити від справжніх купюр: у Житомирській області затримали фальшивомонетників

Скільки фальшивок через них зараз в обігу - ще встановлюють.

В Житомирській області спіймали на гарячому дует фальшивомонетників, коли ті збували дві тисячі доларів США.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Продавали їх через посередників за 50 відсотків номінальної вартості. Далі ці гроші йшли в обіг, як справжні. Це були якісні підробки банкнот нового зразка, які навіть детектори не ідентифікували як фальшиві. І ці купюри, за даними слідчих, продавці виготовляли самі.

Одному з фальшивомонетників 62 роки, другому 49. "Досудовим слідством встановлено, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів", - зазначають правоохоронці.

Як кажуть в поліції, підробки вони постійно збували на території Житомирщини та Київщини. Нині слідчі з’ясовують, де і на якому обладнанні чоловіки виготовляли фальшиві долари, а також усе коло причетних до махінацій осіб.

Новини України: в Житомирській області затримали фальшивомонетників

Затриманим загрожує 10 років за ґратами з конфіскацією майна. В СБУ вже встановили, що схема збуту працювала щонайменше з початку року, щотижня ділки збували по кілька тисяч доларів. Скільки фальшивок через них зараз в обігу - ще встановлюють.

«Під час обшуків за місцем проживання були вилучені інші свідчення протиправної діяльності, серед чого і грошові кошти. Грошові кошти виглядають досить якісно і на перший погляд, людині, яка постійно не має справу з валютою, відрізнити чи вони справжні, чи фальшиві - дуже складно», - запевняє речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

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