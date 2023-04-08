Підступи до Бахмута тримають прикордонники і не дають оточити місто: ворог спопеляє околиці, де залишаються цивільні

Російські війська застосовують комбіновану тактику у Бахмуті - якщо не вибити, то витіснити. У самому місті точаться запеклі бої за кожен будинок, не вщухає битва і на підступах до міста. Ворог не відмовилися від ідеї оточити наших захисників, йдеться в ТСН.

Ворог промацує лінію оборони, яку під Бахмутом тримають прикордонники. Ворожі снаряди лягають все ближче, зазвичай після артобстрілу у небі може з’явитися ще й ворожа авіація. Про всяк випадок боєць на псевдо «Змій» готує свою шайтан-трубу “Стінгер”.

Після артпідготовки може підійти ворожа піхота, тож прикордонники запускають одразу два квадрокоптера, бо так надійніше і швидше проводити розвідку. Вони підлітають аж до Бахмута, але що там відбувається побачити не вдається, місто у диму, та чути, що там бій, наші тримають оборону.

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Ігор постійно тримає зв’язок зі своїми товаришами у Бахмуті. Зізнається, хлопцям там важко. “Натиском ворога легше не стало, вони постійно намагаються продавити якісь конкретні точки маленькі, але хлопці тримаються, тримають місто і відходити нікуди не збираються і триматимуть його й надалі”, - каже помічник начальника 11 прикордонного загону Ігор Заруднєв.

Аеророзвідка показала, що в найближчому селі російських військ немає, туди вирушають військові і знімальна група ТСН. На подив усіх після стількох обстрілів тут зустрічають цивільних, здається, люди взагалі не ховаються, вони вже й не бояться нічого. “Там немає хат, тут от розбите, далі дахи позлітали. Вся вулиця виїжджала, а ми корінні залишились, котрі тут. Куди я поїду? Тут моя кума, друзі, куди я поїду?” - каже мешканка села.

Розбиті будинки, порожні вулиці і тут росіяни використали свою улюблену тактику – знищити все. Постійні обстріли показують, російські окупанти не відмовилися від ідеї оточити Бахмут. Принаймні свої "клешні" вони протягують з обох боків міста. Бійців на підступах не дають ворогу тут просунутися, бо тоді захисникам Бахмута буде взагалі важко.

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